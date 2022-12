OL: la mise au point de Blanc sur sa relation avec Cheyrou avant le mercato

Laurent Blanc s'est présenté face à la presse ce vendredi à deux jours du match entre Lyon et Clermont lors de la 17e journée de Ligue 1. L'entraîneur de l'OL a confirmé qu'il espérait du renfort pendant le prochain mercato en janvier et a assuré qu'il travaillait de concert avec Bruno Cheyrou.

Toujours engagé dans la course à l'Europe, l'OL veut enchaîner un deuxième succès consécutif en Ligue 1 à l'occasion de la 17e journée et de la réception de Clermont ce dimanche au Groupama Stadium. Un duel face aux Auvergnats qui coïncide avec l'ouverture du mercato hivernal. Ce vendredi face à la presse, Laurent Blanc a réitéré son envie d'obtenir du renfort pendant le mois de janvier.

"J’entends la presse dire que l’on n’est pas d’accord avec Bruno Cheyrou. Il peut y avoir des problèmes, je ne dis pas le contraire. Mais là, sincèrement, vous mettez des problèmes là où il n’y en a pas, a estimé l’entraîneur rhodanien pour tordre le cou aux rumeurs. On est assez unanimes sur les choix, et sur les zones et les postes. Après c’est un travail, c’est délicat. En règle générale c’est pour rectifier ce qui a été fait. Cela ne sera pas facile mais il faut le faire. On est tous d’accord, pas pour essayer de le faire mais pour le faire."

"J’espère que l’on va le faire vite"

Dans l'absolu, le successeur de Peter Bosz sur le banc des Gones aimerait voir arriver des recrues le plus vite possible afin de rapidement les intégrer à son effectif. Mais là encore, il faudra laisser au responsable du recrutement le temps pour mener à bien les dossiers.

"J’espère que l’on va le faire vite, on l’espère tous. Mais c’est facile pour un entraîneur de dire qu’il veut une amélioration dans tel ou tel domaine. C’est à la limite la chose la plus facile à dire. Après il faut concrétiser, a encore estimé Laurent Blanc pendant sa conférence de presse du jour. On n’est pas seuls, il y a la concurrence. Mais si vous faites le mercato en prenant des joueurs le 29 ou 30 janvier, il y aura eu des matchs avant. Tout le monde va faire le même raisonnement donc on va attendre de voir ce qu’il se passe."

Blanc fixe les priorités du mercato

Faire le point sur le mercato à venir a aussi permis à Laurent Blanc de rétablir quelques vérités sur sa relation avec Bruno Cheyrou. Selon le technicien, le besoin de recruter est clairement établi au sein de l'OL.

"Je vois plein de choses comme quoi Blanc exige ceci ou cela. Ou alors je ne m’entends pas, peut-être. Mais exiger c’est fort. Je n’exige rien. Je trouve que souhaiter c'est moins dur comme terme. Et puis c’est partager. C’est partager avec Bruno, c’est partager avec le club. On a fait des réunions sportives pour améliorer le groupe, a enchaîné le champion du monde 1998. On a eu des discussions sur le groupe et des discussions contractuelles car il y aussi des situations difficiles. On est arrivés au fait que l’on souhaitait améliorer le groupe mais il n'y a rien d'original de ce côté-là. Je pense que beaucoup d’équipes veulent améliorer leur équipe durant le mercato."

Et de dresser le portrait-robot des cibles hivernales: "Je ne donnerai pas de noms, pas la peine d’insister. On veut de l'expérience, du caractère et de l'agressivité. Voilà les ingrédients que j’aimerais apporter à ce groupe."