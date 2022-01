OL: le défi de Boateng pour faire venir Lewandowski

Jerome Boateng (33 ans), défenseur de l’OL, s’est lancé dans un défi sur les réseaux sociaux pour faire venir au club Robert Lewandowski, son ancien coéquipier au Bayern Munich.

Recrue phare de l’OL l’été dernier, Jerome Boateng (33 ans) pourrait se servir de ses réseaux tissés lors de son immense carrière pour renforcer l’effectif. Le défenseur allemand s’est amusé d’une demande impossible d’un supporter lyonnais l’invitant à faire venir Robert Lewandowski, superstar du Bayern Munich et ancien coéquipier de Boateng pendant sept ans. Le champion du monde 2014 y a répondu sur fond d’humour. "Si ce tweet obtient 100.000 RT, je parlerai à Robert", a-t-il écrit. Il a ajouté: "c’est comme si c’était fait."

Posté mardi soir, le message de Boateng a déjà été retweeté plus de 24.000 fois. Un quart du chemin a déjà été réalisé... même si une issue favorable est évidemment impossible. Boateng a passé dix ans au Bayern qu’il a quitté l’été dernier, libre, avant de s’engager avec l’OL. Il a décroché 25 titres en Bavière, dont neuf fois le championnat d’Allemagne et deux fois la Ligue des champions. Depuis son arrivée à l’OL, Boateng a disputé 17 matchs toutes compétitions confondues.

Il est aussi monté au créneau pour secouer un effectif, auteur d’une saison très moyenne dans le jeu et seulement onzième de Ligue 1. "On doit avoir un jeu agressif, avec de la passionn avait-il déclaré début janvier. On doit être compact et jouer en équipe (…) Je ne suis jamais satisfait de moi-même. La première moitié de saison n'a pas été facile mais j'ai essayé d'aider l'équipe et apporter ce que je pouvais. Tout le monde doit faire mieux, moi inclus."

Lewandowski a presque autant marqué que l'OL en championnat

Avec 29 buts inscrits, l’OL est seulement la douzième attaque de Ligue 1. A lui seul, Robert Lewandowski a déjà marqué 34 buts cette saison toutes compétitions confondues, dont 23 en Bundesliga. Mais la réussite létale du Polonais (33 ans) restera encore au service du Bayern, avec qui il est lié jusqu’en 2023.