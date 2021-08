OL: le message fort de Bosz, "d'accord" avec la banderole des supporters

Présents en conférence de presse ce vendredi, Peter Bosz et Damien Da Silva ont fait savoir qu'ils étaient d'accord avec la banderole déployée ce matin par les supporters, agacés après le début de saison de leur équipe.

Les actes après les paroles ? Au cœur d'une semaine chaotique, l'OL doit rebondir sur le terrain dès ce dimanche face à Clermont (13h). A deux jours de ce rendez-vous déjà crucial pour la saison lyonnaise, Peter Bosz s'est exprimé sur la banderole accrochée par les supporters en début de matinée au centre d'entraînement. Et il a fait passer un message fort. "Je n'ai pas vu mais on m'a dit. Je suis tout à fait d'accord avec cela. Absolument. Changer les mentalités, ce n'est pas facile si c'est ancré dans les joueurs. Là, ce n'est pas le cas. La réponse, ce sera sur le terrain dimanche", a commenté le coach néerlandais en conférence de presse.

Bosz "surpris" sur la question de l'état d'esprit

Un sentiment partagé par Damien Da Silva, la première recrue de l'intersaison (ex-Rennes). "Je pense que l'on peut comprendre le mécontentement des supporters. Un point sur six à l'Olympique Lyonnais, forcément, c'est frustrant pour eux. Cela l'est aussi pour nous. Ils attendent beaucoup des joueurs car nous sommes des joueurs de l'OL. Je pense que c'est un message qui nous dit qu'il faut avoir cette envie. C'est le minimum d'avoir envie et d'avoir de la combativité. Je les comprends."

L'envie, il en a été également question cette semaine au Groupama OL Training Center. D'ailleurs, Bosz n'a pas caché son étonnement de rappeler les bases à ses joueurs, après la rouste reçue à Angers dimanche dernier. "Je suis surpris qu'il faille redire ces choses sur l'état d'esprit aux joueurs. J'ai déjà dit que c'était pour moi une base. Les joueurs, quand ils sont prêts, doivent toujours travailler. C'est notre boulot." Pour éviter de s'enliser un peu plus dans la crise, l'OL n'a pas d'autres choix que de gagner face à Clermont à la maison. Un adversaire en pleine bourre, qui compte déjà six points en deux matchs.