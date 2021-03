OL: le prénom de Depay provoque un bug étonnant sur Twitter

Twitter a suspendu des comptes qui tweetent le mot Memphis, ce dimanche. Ce qui est arrivé aux fans de Memphis Depay et de l’OL, certains utilisateurs au courant ayant aussi entrepris de piéger les internautes qui n’étaient pas au fait de cette bizarrerie.

Twitter n’a pas encore dévoilé tous ses mystères. Le réseau social, qui permet à ses utilisateurs, d’échanger et de partager en discussion instantanée, via des micro messages de 280 caractères, a rencontré ce dimanche un bug inhabituel. Quiconque utiliserait le mot "Memphis" risquerait la fermeture temporaire de son compte Twitter pendant plusieurs heures. Plusieurs dizaines d’utilisateurs en France et dans le monde ont connu cette mésaventure ce dimanche, ce dont s'est même plaint l'un des comptes de l'OL: "Hey Twitter, pourvons-nous encore parler de lui ?"

Lui, c'est Memphis Depay. En France, les fans de l’attaquant néerlandais, qui évolue justement au club, ont perdu l’usage de leur compte, parfois pour une durée de douze heures. S’étant aperçus du phénomène, des petits malins ont piégé d’autres internautes en les poussant à écrire Memphis, après leur avoir demandé le prénom de l’international batave. Twitter stipule alors que l’utilisateur a violé l’une de ses règles, en l'occurrence celle qui touche à la publication d'informations privées.

Il se trouve pourtant que la divulgation d’un nom ou d’un prénom ne constitue pas une infraction à la politique de Twitter en matière de respect de la vie privée. Lorsqu’un compte est suspendu par erreur, tout utilisateur peut faire appel de cette décision, sachant qu’une fermeture définitive intervient seulement si une violation est constatée après un premier avertissement, qui peut prendre la forme d’une fermeture de compte, temporaire cette fois-ci.