Ouvrard affirme avoir quitté l'OM pour "protéger" ses proches des menaces

Hugues Ouvrard explique, dans un message publié sur Twitter, qu'il a lui-même pris la décision de quitter son poste de directeur général délégué de l'OM. Il évoque notamment des "menaces" contre ses proches.

Quelques heures après l'annonce de son départ du poste de directeur général délégué de l'Olympique de Marseille, Hugues Ouvrard s'est expliqué ce vendredi, dans un message publié sur Twitter. Il a d'abord affirmé qu'il s'agissait de sa décision, prise pour "protéger [ses] proches, injustement exposés et menacés depuis plusieurs semaines". Il précise par ailleurs que son départ sera effectif "dans les semaines qui viennent".

Recruté l'été dernier par l'ancien président Jacques-Henri Eyraud, qui était publiquement à la recherche d'un "head of business" pour développer un "modèle économique pérenne", Hugues Ouvrard a tenu à défendre son bilan.

"Je quitte un poste passionnant, dans un grand club, que j'ai profondément transformé au niveau administratif et business, modernisé et projeté vers l'avenir, tout en continuant de développer sa marque sur de nouveaux territoires. Je mesure la chance et l'honneur qui m'ont été donnés de le diriger", a-t-il écrit. Sa publication s'achève ainsi: "Je remercie tous les collaborateurs du club, tous de grand talent, qui m'ont beaucoup appris, et je leur souhaite bonne chance. Prenez soin de vous. Merci".

Décrié par les supporters

Dans un communiqué laconique, l'OM a remercié le dirigeant pour "son engagement et son implication constante tout au long des mois passés au sein du club". Selon les informations de RMC Sport, l'intérim sera assuré par Laurent Colette.

S'il s'inscrit dans la réorganisation en cours du club, présidé depuis fin février par Pablo Longoria, le départ d'Hugues Ouvrard était réclamé par de nombreux supporters marseillais. La relation avec le dirigeant semblait avoir atteint un point de non-retour après l'envoi d'une lettre de mise en demeure aux groupes de supporters.