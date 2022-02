OL-OM: Aulas déplore le choix des Brésiliens d'aller en sélection et tacle les instances

Lors de la conférence de présentation ce mercredi de Romain Faivre et Tanguy Ndombélé, Jean-Michel Aulas en a profité pour exprimer son mécontentement vis-à-vis du calendrier de Ligue 1. Le président de l'OL a déploré que le match contre l'OM, reporté deux mois après les incidents, ait été joué pendant une trêve internationale.

Victorieux de l'OM mardi (2-1) dans un match en retard de Ligue 1, l'OL s'est relancé dans la course à l'Europe. Pour autant, Jean-Michel Aulas ne décolère pas quant à la programmation de cette rencontre, disputée en pleine trêve internationale (à l'exception des nations européennes). Le club rhodanien était privé de huit joueurs au total, dont Lucas Paqueta. Si Bruno Guimaraes a finalement rejoint Newcastle dans les derniers jours du mercato, il était aussi concerné par une sélection avec la Seleçao.

"Une situation indigne de la Ligue 1"

"J'ai tenté de convaincre les Brésiliens de ne pas aller au Brésil. On aurait été meilleurs avec eux mais l'équipe s'est transcendée avec huit absents dans une situation indigne de la Ligue 1, a fustigé ce mercredi Jean-Michel Aulas lors d'une conférence de presse de présentation des recrues Romain Faivre et Tanguy Ndombélé. Il y a peut-être une justice immanente et les joueurs se sont dépassés. Dans ma position sur Bruno, le fait d'avoir une épée de Damoclès avec les Brésiliens a joué. J'étais déçu de les voir partir en sélection et les Brésiliens ne nous ont pas laissé la chance d'espérer."

Ces derniers jours, l'OL avait porté l'affaire devant le CNOSF pour reporter ce match, mais l'instance n'avait pas donné raison au club de Jean-Michel Aulas. Deux mois après les incidents survenus lors du premier match finalement arrêté, "JMA" n'a pas digéré non plus le point de pénalité infligé par la commission de discipline à son équipe.

"Le match n'aurait pas dû être arrêté"

"La victoire ne solde pas l'affaire. Cela reste, à la virgule près, car il y a eu des décisions injustifiées. Les joueurs et le coach, parfois décrié, ont fait ce qu'il fallait. J'ai apprécié le changement tactique. Mais comment condamner un club avec la perte d'un point quand la justice a jugé les choses de manière différente? Ni les supporters, impliqués dans le dossier du PFC, ni le club, n'étaient responsables. Il y a eu une justice immanente avec la victoire, a estimé Aulas. Le match n'aurait pas dû etre arrêté. Ruddy Buquet nous arbitrera encore samedi. La victoire d'hier sera peut-être un déclic et on va récupérer Lucas Paqueta et Karl Toko-Ekambi. Les suspendus du match initial étaient suspendus mais Damien Da Silva aussi à cause d'un carton jaune."

Après 22 journées, l'OL est revenu à la septième place du classement, avec 34 unités, soit à six unités de son adversaire marseillais. Mais le calendrier s'annonce encore compliqué pour les prochaines semaines, avec des affrontements contre Monaco, Nice, Lens et Lille.

Depuis le début du mois de janvier, l'OL doit aussi faire face, comme d'autres clubs, aux absents partis pour la Coupe d'Afrique des Nations. "Le calendrier est un sujet fondamental que personne n'aborde et qui aurait pu foutre en l'air notre saison, a pointé du doigt Jean-Michel Aulas. J'en veux à ceux qui en sont à l'origine. Un certain nombre de grands clubs se sont regroupés pour discuter autour du calendrier via la ligue privée. L'ECA et la Fédération doivent se poser en régulateur. On a été déçu par l'UEFA dans les demandes de coordination du calendrier."