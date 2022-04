OL: un supporter lyonnais placé en garde à vue pour avoir tenté de bloquer le car de l'OL avant Bordeaux

Selon les informations du Progrès de mardi, un homme de 38 ans a été arrêté dimanche puis placé en garde à vue pour avoir tenté de bloquer, avec d'autres supporters de l'Olympique Lyonnais, le bus où se trouvaient les joueurs de l'OL avant le match face à Bordeaux. Lyon l'avait finalement largement emporté (6-1).

Du côté de l'Olympique Lyonnais, pas certain que la large victoire de dimanche face à Bordeaux (6-1) en Ligue 1 redonne totalement le sourire aux supporters. Ils n'étaient que 38 000 au Groupama Stadium pour cette rencontre après un appel des groupes de supporters à boycotter les tribunes, trois jours après l'élimination en quart de finale de Ligue Europa face à West Ham (1-1, 0-3).

200 supporters ont donc préféré se retrouver dimanche devant l'hôtel des joueurs lyonnais, à Genas, pour bloquer le départ du bus en direction du Groupama Stadium. Le Progrès indique dans son édition de mardi qu'un de ces supporters, un homme âgé de 38 ans, a été arrêté puis placé en garde à vue.

Déjà deux supporters arrêtés après West Ham

Ces supporters avaient érigé des barricades pour empêcher le départ du bus, avant de jeter des pierres sur le véhicule qui transportait les joueurs de l'OL. Après intervention des forces de l'ordre, le bus avait pu prendre la route et arriver à temps au Groupama Stadium pour le match largement remporté par Lyon face à une faible équipe bordelaise.

Cette garde à vue s'ajoute à celles de deux autres supporters lyonnais, interpellés avant et pendant le match face à West Ham jeudi dernier. Avant même la fin de rencontre houleuse, au cours de laquelle de nombreux supporters ont tenté d'envahir la pelouse, ces deux individus avaient été arrêtés pour violences aggravées et jets de projectile dans le cas du premier, et jet de fusée d'artifice pour le second.