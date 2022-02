OL-Lille: "Il faut qu’il arrête le football", Di Meco ne veut plus voir Turpin arbitrer en Ligue 1

Clément Turpin a refusé un but pourtant valide de Lucas Paqueta ce dimanche lors de la défaite de Lyon contre Lille en Ligue 1. Ce lundi sur RMC, Eric Di Meco a fustigé la décision de l’arbitre et ne souhaite plus le voir diriger des matchs en championnat.

L’OL de Peter Bosz a connu une terrible défaite contre Lille (0-1) à domicile ce dimanche lors de la 26e journée de Ligue 1. Auteur de l’égalisation dans les derniers instants, Lucas Paqueta a vu son but être refusé par Clément Turpin. Si l’arbitre central avait validé l’action du Brésilien, l’officiel a finalement sifflé une faute du milieu offensif lyonnais sur le gardien lillois après intervention du VAR. Pascal Garibian, le patron de l’arbitrage français, a reconnu une erreur au lendemain de cette polémique. Mais cela ne suffit pas à Eric Di Meco qui réclame que Clément Turpin n’arbitre plus après une telle faute professionnelle.

"Une fois que l’arbitre reconnait qu’il a fait une saucissonade, le débat n’a plus lieu. On enlève Lyon, le match et le contexte et on prend l’action, a analysé le membre de la Dream Team RMC Sport dans le Super Moscato Show ce lundi. Au XXIe siècle, avec le VAR, que le soi-disant meilleur arbitre français annule ce but: il faut arrêter. Il faut arrêter. D’abord, lui, Monsieur Turpin il faut qu’il arrête le football. Je veux que l’on arrête de dire que c’est le meilleur arbitre français. Parce que là c’est catastrophique."

Di Meco: "Comment on peut refuser ce but?"

Au-delà de la simple décision de Clément Turpin d’annuler le but de l’OL dans les derniers instants de ce choc face au Losc, c’est bien tout le processus arbitral qui ne convient pas selon Eric Di Meco. Ni l’arbitre central ni les officiels à la vidéo n’ont été bons sur cette action. L’ancien défenseur de l’OM et de l’équipe de France a ensuite rebondi aux propos de Pascal Garibian.

"Là on nous explique, pour essayer de dédouaner l’arbitre, qu’il n’avait pas les bons angles, a fulminé Eric Di Meco à l’antenne de RMC. Même par-dessus, même avec la spider-cam, c’est impossible d’annuler ce but. Comment il ne voit pas que le gardien de Lille tape dans la terre? Va dégager le ballon en mettant le pied dans le ventre de l’adversaire et on va voir si c’est l’adversaire qui est sanctionné. Comment on peut refuser ce but? Je veux juste que l’on m’explique. Avec un seul ralenti, car sur l’action rapide on peut avoir un doute, cela doit prendre deux secondes. […] Là où je comprends que Peter Bosz soit un peu énervé c’est qu’à l’aller contre Paris, il leur a mis une carotte, pareil."

Di Meco réclame des sanctions contre l’arbitre vidéo

Clément Turpin, les patrons de l’arbitrage, Eric Di Meco a tiré sur tout le monde et a enfin ciblé tout particulièrement l’arbitre présent devant les écrans dans le camion du VAR.

"Clément Turpin, lui, valide le but. Sa sensation sur le direct est de valider le but. Et là il y a un génie dans le bus, qu’il se dénonce celui-là, a conclu le consultant dans le SMS. Les mecs pas capables de gérer le VAR il faudra peut-être les mettre ailleurs. Il y a un mec dans le bus qui a dit qu’il y avait un doute."

Selon les informations de RMC Sport, Pascal Garibian a reconnu que la faute était bien due au VAR. La notation donnée à Clément Turpin va prendre en compte cette erreur. Toutefois, l’arbitre ne subira pas de rétrogradation, ni d'interdiction de diriger les matchs de l'OL.