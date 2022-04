OL: le message d'Aulas pour les joueurs et les supporters après l'échec européen

Jean-Michel Aulas a pris la parole ce vendredi au lendemain de l'élimination de l'OL face à West Ham en Ligue Europa. Le président lyonnais espère que les supporters et les joueurs resteront impliqués pour la fin de saison en Ligue 1.

A situation de crise, mesures exceptionnelles. Jean-Michel Aulas rêvait d'un titre en Ligue Europa pour assurer l'avenir européen de l'OL. Mais l'élimination contre West Ham (1-1, 0-3) a mis fin aux ambitions des Lyonnais qui doivent briller lors des sept dernières journées de la saison en Ligue 1 pour décrocher une qualification sur la scène continentale. Face aux journalistes ce vendredi, le président rhodanien a appelé à l'union sacrée des supporters, du staff et des joueurs pour le sprint final.

"On a pensé que c'était bien de venir groupés pour évoquer d'une part le résultat contre West Ham, et les conséquences pour l'avenir pour nous sortir de ce mauvais pas, a lancé Jean-Michel Aulas en conférence de presse. Je veux m'adresser à la grande majorité des supporters qui sont très tristes et très déçus comme nous le sommes: les 30 premières minutes et le match d'une manière générale étaient magnifiques grâce à tous ceux qui ont participé. [...] Quand on investit pour venir voir un quart de finale de Coupe d'Europe, on a envie que la fête soit belle et que le résultat soit à la hauteur. Je veux leur dire qu'on partage leur tristesse."

>> L'intégralité de la conf de l'OL en direct commenté

Aulas remercie les fans de l'ambiance "magnifique"

Forcément déçu du résultat contre les Hammers, Jean-Michel Aulas a tenu à mettre ses joueurs devant leurs responsabilités. Si le public a répondu présent, les onze titulaires alignés au coup d'envoi n'ont pas réussi à concrétiser leur domination du début de match puis ont craqué après l'ouverture du score de Craig Dawson.

"La responsabilité que nous avons, c'est de ne pas s'arrêter au résultat sec de jeudi, qui est négatif. On n'a pas répondu en termes de résultat aux attentes, a encore estimé le président de l'Olympique Lyonnais. [...] C'est vrai que l'ambiance magnifique aurait dû aussi toucher les joueurs qui ont un peu perdu le sens de ce qui fallait faire après le premier but de West Ham. Quand on est dirigeant, il faut faire une analyse objective. Et c'est qu'il reste sept matchs. On a un groupe structuré très important et qui fait l’admiration de la plupart des clubs en Europe. Comme Barcelone ou l'Atalanta Bergame, on n'a pas su passer ce cap que l'on aurait pu passer."

>> Le meilleur de la Ligue Europa c'est sur RMC Sport

"Que les joueurs prennent conscience de la gravité de la situation"

Dixième du classement en Ligue 1, l'OL accuse cinq points de retard sur le top 5 et la dernière place qualificative pour l'Europa la saison prochaine. Avec sept matchs à jouer en championnat, les Gones ont besoin d'une série de victoires et ce, dès dimanche contre Bordeaux au Groupama Stadium. Jean-Michel Aulas veut y croire.

"A partir de là, il faut se redresser, trouver les ressorts, faire en sorte d'être unis. On montre qu'on est unis sur cette réaction qui va avoir lieu, a assuré le dirigeant du club rhodanien. Cela suppose que les joueurs prennent conscience de la gravité de la situation de l'Olympique Lyonnais, de l'institution. Il faut qu'on soit à la manoeuvre en tant que dirigeants pour faire en sorte que les joueurs montrent qu'ils ont les qualités nécessaires dès dimanche. [...] Pour moi, il reste sept matchs, et arithmétiquement il reste une chance de pouvoir participer à une Coupe d'Europe. On va se donner tous les moyens avec les joueurs, l'encadrement et les supporters pour que cela se traduise dès dimanche par une réaction. On n'a pas su donner la joie que les supporters méritaient."

Aulas va en demander "un peu plus aux joueurs"

Malgré l'échec contre West Ham, Jean-Michel Aulas garde donc espoir pour la suite de la saison. Mais à condition que les joueurs améliorent leur performance collective. Le président rhodanien a bien insisté sur ce point: Lyon n'a plus le droit à l'erreur et les joueurs doivent assurer l'avenir européen de l'OL.

"Quand vous dites que les joueurs sont dans un confort, vous pensez à quoi? On a, depuis l'arrivée de Peter Bosz, renforcé la discipline et l'exigence. Un joueur qui arrive en retard ne joue pas, on demande beaucoup d'efforts, a poursuivi le patron de l'OL. Quand ils vont jouer à l'autre bout du monde, on a tendance à les ramener en avion privé. J'ai un peu modifié le discours en disant qu'on estime faire le maximum, on va donc demander un peu plus aux joueurs. On pense sauver la saison par nos résultats. Mais le risque existe, il faut que les joueurs prennent conscience qu'on n'a plus le droit à l'erreur, on va leur demander une remise une cause, on va laver notre linge sale en famille, on va échanger. Je ne pense pas que les joueurs fassent exprès. La baisse de régime mentale après le premier but contre West Ham, on ne l'explique pas trop."