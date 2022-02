OL-Nice: banderoles, discours et chant, l'hommage des supporters à Juninho

Les supporters de l'OL ont donné de la voix pour Juninho ce samedi, lors de la réception de Nice pour la 24e journée de Ligue 1. En regrettant "l'indifférence" autour du départ de la légende du club.

Juninho ne sera jamais oublié à Lyon et fait même ressentir sa présence alors qu'il n'est plus au club. Ce fut le cas ce samedi soir au Groupama Stadium, lors du match de la 24e journée de Ligue 1 entre l'OL et Nice.

"Ce qui dérange, c'est qu'il soit parti dans l'indifférence!"

Peu après le quart d'heure de jeu, les supporters lyonnais ont donné de la voix en chantant à la gloire de leur idole. Deux banderoles ont également été déployées en son honneur: "Juni: un départ dans l’indifférence, mais un amour éternel!" / "Juni: légende éternelle". A cela, il faut ajouter le discours des kapos: "Peu importe si on lui a mis des bâtons dans les roues ou si il était incompétent, il est revenu avec son amour pour l'OL. Et ce qui dérange, c'est qu'il soit parti dans l'indifférence!"

C'est à la trêve hivernale que Juninho a quitté son poste de directeur sportif. Arrivé en 2019 sur volonté de Jean-Michel Aulas, qui disait vouloir passer la main sur la gestion quotidienne du club, le Brésilien est finalement parti un peu fâché avec son président.

"Ça s'est mal passé contre notre gré, a regretté Aulas il y a dix jours. La décision a été prise par Juni de s'en aller sans même qu'on soit informé. Ça crée des turbulences qui sont difficiles à absorber quand on a l'expérience que je peux avoir d'une vie d'entreprise et de club plutôt harmonieuse. J'en suis le premier désolé. Vincent (Ponsot, directeur général du football, ndlr) était avec moi quand on est partis à Los Angeles le chercher après plusieurs tentatives. C'est une déception. Après, faire l'exégèse de qui ou pourquoi..."

Une autre banderole pour les joueurs

Avant le coup d'envoi, les Bad Gones avaient exprimé leur colère générale avec une banderole adressée aux joueurs: "Votre irrégularité et votre mentalité sont à vomir, réveillez-vous!" Façon de réagir à la défaite - et surtout au contenu - à Monaco le week-end dernier (2-0).