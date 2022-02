OL-Nice: "On tient notre match référence", savoure Anthony Lopes

Le gardien de but Anthony Lopes a analysé la très belle réaction de l’OL, vainqueur (2-0) de l’OGC Nice à l’issue d’une prestation qu’il élève au rang de référence pour son club, cette saison.

Une semaine pile après une prestation très décevante face à Monaco (défaite 2-0), l’OL a réagi de manière éclatante contre Nice (2-0) ce samedi, dans le cadre de la 24e journée de Ligue 1. Les joueurs de Peter Bosz ont livré un match, plein d’un bout à l’autre de la rencontre.

"On a fait deux périodes de très haut niveau, je pense qu’on tient notre match référence cette saison", s’est réjoui Anthony Lopes, le gardien de but lyonnais. Attendus au tournant par leurs supporters, les Lyonnais, capables du meilleur comme du pire, ont vu leur soirée basculer très tôt du bon côté avec un penalty transformé en deux temps par Moussa Dembélé. Juste récompense après un bon début de match.

L'OL aux portes du top 5

"On a bien démarré le match dans l’intensité, dans l’agressivité. On avait qu’une envie c'était de se rattraper par rapport au match de Monaco, et mettre une intensité énorme", savourait Lopes au micro de Canal+. Si le bilan comptable est plutôt positif, qui plus rehaussé par cette performance très aboutie, l’OL sait néanmoins qu’il lui faudra enchaîner pour balayer une bonne fois pour toutes les doutes qui escortent chacune de ses sorties.

"Il faut qu’on continue là-dessus. On nous attend dans la continuité, dans la régularité, j'espère que c'est le début d’une très belle série pour nous, a expliqué Anthony Lopes. On avait besoin de fraîcheur. Ils sont arrivés plein d’envie (ndlr, les retours de CAN et les renforts du mercato hivernal). Gagner face à des concurrents directs, on sait que c’est très important pour nous. Il faut qu’on continue sur cet état d’esprit pour engranger les maximum de points possibles."

Chahuté par son public, l'OL s'est offert un bon bol d'air en remontant aux portes du top 5, se hissant jusqu'à la sixième place, à égalité de points avec le Stade Rennais, battu la veille par le Paris Saint-Germain (1-0).