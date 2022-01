OL-OM: avec des absents en cascade, quelle équipe pour Lyon contre Marseille?

L’OL reçoit l’OM ce mardi lors du choc de la 14e journée de Ligue 1. Prévu initialement en novembre mais arrêté après des incidents avec les supporters rhodaniens, le match tombe mal pour les Gones qui devront faire sans plusieurs cadres de l’équipe de Peter Bosz.

Enfin! Prévu le 21 novembre dernier et arrêté après seulement quelques minutes en raison d’un jet de bouteille sur la tête de Dimitri Payet, le duel entre l’OL et l’OM sera disputé ce mardi au Groupama Stadium. Plus de deux mois après sa date initiale, la 14e journée de Ligue 1 va pouvoir connaître son épilogue.

Organisé à huis clos, après une sanction de la commission de discipline, afin d’éviter tout problème avec les supporters, cet Olympico s’annonce compliqué pour les Gones de Peter Bosz. En plus de l’absence du public rhodanien, le technicien néerlandais devra aussi se passer de nombreux joueurs de l’équipe première. Au-delà des absences de Lucas Paqueta et Bruno Guimaraes, retenus en sélection avant même la vente du second nommé à Newcastle, dix autres titulaires potentiels manqueront à l’appel face à Marseille.

Aouar ajouté à la liste des blessés

A l’inverse de Dimitri Payet, opérationnel pour ce match à rejouer, Lyon doit composer avec les nombreuses blessures et forfaits au sein de son effectif. Souvent décisif dans les gros matchs et leader technique de l’OL, Houssem Aouar s’est blessé à la cuisse lors d’un entraînement ce lundi et devrait manquer plusieurs semaines de compétition.

L’absence du meneur de jeu s’ajoute à celle de Jason Denayer, au test positif au Covid-19 de Moussa Dembélé et d’un Jeff Reine-Adélaïde toujours convalescent après une blessure au genou.

Lyon doit aussi se passer des joueurs suspendus pour ce choc contre l’OM. Tino Kadewere était suspendu le 21 novembre dernier, il le reste pour le match reprogrammé ce mardi. Damien Da Silva, lui, était disponible il y un peu plus de deux mois mais ne jouera pas face à Marseille. La faute au carton jaune reçu lors du derby remporté contre l’ASSE (1-0) qui entraîne sa suspension.

Sans les recrues et Toko-Ekambi, Slimani sur le départ

A cela s’ajoutent les non-qualifications des recrues Romain Faivre et Tanguy Ndombele. Tout juste officialisés par l’OL après la vente de Bruno Guimaraes, les deux milieux n’étaient pas qualifiés avec les Gones à la date du 21 novembre et ne le sont donc toujours pas. Enfin, Karl Toko-Ekambi a repoussé son retour en Ligue 1 en qualifiant le Cameroun pour les demi-finales de la Coupe d’Afrique des Nations grâce à un doublé face à la Gambie alors qu’Islam Slimani est en instance de départ.

"On a des joueurs blessés comme Aouar, Da Silva et Denayer. Des suspendus comme Kadewere et aussi des joueurs en sélections comme Paqueta et Toko Ekambi. Moussa est malade, il ne sera pas là. Sinaly Diomandé est revenu de blessure, il est opérationnel, a expliqué Peter Bosz lundi face à la presse. La liste est longue, on sera diminués. Mais ceux qui seront disponibles restent des bons joueurs. Toutes ces absences donnent la possibilité à d’autres joueurs de se montrer. Ils savent ce que je leur demande quand ils sont sur le terrain. On est dans une situation où on veut toujours battre Marseille."

Une chance pour les jeunes?

Bonne nouvelle pour l’OL, Sinaly Diomandé est bien de retour et pourrait être associé à Castello Lukeba en défense centrale devant l’inamovible Anthony Lopes. Si Peter Bosz décide à nouveau d’utiliser un système en 3-5-2, le Batave pourrait aider ses jeunes pousses avec l’expérimenté Jérôme Boateng.

A gauche, Emerson devrait bien pouvoir tenir sa place et concurrencer Henrique alors qu’à droite, Léo Dubois et Malo Gusto postulent pour une place de titulaire. Dans l’entrejeu, Lyon peut compter sur Thiago Mendes et Maxence Caqueret. En revanche en attaque, Peter Bosz va devoir innover avec potentiellement Rayan Cherki, Bradley Barcola et Xherdan Shaqiri parmi les rares disponibles.

L'OM est également concerné par les matchs internationaux en Amérique du Sud avec Gerson, lui aussi appelé avec la Seleçao (qui affronte le Paraguay le 2 février à 1h30, heure de Paris). Bamba Dieng et Pape Gueye ne joueront pas non plus en raison de leur qualification pour les demi-finales de la CAN avec le Sénégal.