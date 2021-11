OL-OM: les supporters marseillais interdits de déplacement pour l'Olympico

Le préfet du Rhône a pris un arrêté interdisant les supporters marseillais à se rendre Lyon et aux abords du stade, dimanche lors du choc entre les deux équipes (20h45, 14e journée de Ligue 1).

Il n’y aura pas de supporters de l’OM au Groupama Stadium dimanche, pour le choc entre Lyon et Marseille (20h45, 14e journée de Ligue 1). Le préfet du Rhône a pris un arrêté d’interdiction de stationnement et de circulation des supporters marseillais dans le centre-ville de Lyon et aux abords du stade à Décines.

"Toute personne se prévalant de la qualité de supporter marseillais, se présentant avec un maillot, une écharpe, ou un signe distinctif de l’OM, ne pourra accéder au Groupama Stadium et pourra être interpellée par les forces de l’ordre, indique le communiqué du club. Cette vigilance se poursuivra durant l’intégralité de la rencontre, ainsi qu’après le match."

Le club va également renforcer les dispositifs de sûreté, notamment les palpations à l’entrée du Groupama Stadium. "Tout comportement indélicat ou dangereux aux abords ou à l’intérieur du stade sera immédiatement sanctionné et les auteurs seront remis aux forces de l’ordre, précise le club rhodanien. Le club compte sur la mobilisation de ses supporters pour faire de cette soirée, une réussite et un moment de célébration du football."

Le préfet cite plusieurs raisons

L’arrêté justifie ses interdictions en raison des antagonismes entre les deux clubs, mais en citant également les débordements ayant émaillé les rencontres Monaco-OM, Angers-OM et Lille-OM. Il cite aussi le contexte sportif concurrentiel entre les deux équipes et la mobilisation insuffisante des forces de sécurité. Le texte considère ainsi que "la présence aux alentours et dans l’enceinte du Groupama Stadium de personnes qui se prévalent de la qualité de supporter de l’OM et/ou se comportant comme tel, implique des risques sérieux pour la sécurité des personnes et des biens."