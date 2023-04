OL-OM: "on aurait dû gagner avant", le constat de Papin après la victoire marseillaise

Interrogé au micro de Prime Video après le succès de l'OM contre l'OL (1-2) dimanche soir, Jean-Pierre Papin a salué la prestation des joueurs olympiens, qui sont parvenus à arracher les trois points dans les dernières secondes. Mais pour le deuxième meilleur buteur de l'histoire du club marseillais, la décision aurait pu intervenir avant ce deuxième but chanceux.

Il aura fallu attendre les toutes dernières secondes pour voir cet Olympico tourner en faveur de l'OM, dimanche soir. Plus dangereux sur la pelouse du Groupama Stadium, les hommes d'Igor Tudor s'en sont remis à un improbable but contre son camp de Malo Gusto pour s'imposer à Lyon (1-2) lors de la 32e journée de Ligue 1 et reprendre la deuxième place du classement à Lens.

"On avait 2-3 occasions que l'on doit mettre au fond plus tôt"

Observateur privilégié, Jean-Pierre Papin a particulièrement apprécié cette victoire à l'arraché des Phocéens. Conseiller du président Pablo Longoria depuis quelques mois, le deuxième meilleur buteur de l'histoire du club olympien (182 réalisations) a confié ses impressions après le coup de sifflet final au micro de Prime Video. Forcément soulagé, "JPP" a également laissé entendre que ce succès aurait pu se dessiner plus tôt sans le manque de réalisme de Jonathan Clauss et ses partenaires.

"C'était un match important, on n'avait pas le droit de se rater, il fallait rapporter quelque chose. Les trois points, je dois dire que comme ça, sur le fil, ça fait hyper plaisir mais on aurait dû gagner avant, on avait 2-3 occasions que l'on doit mettre au fond. À ce niveau, avec ce que l'on joue, on doit les mettre, on n'a pas à tergiverser."

"Tudor fait un boulot extraordinaire"

La légende de l'OM a ensuite poursuivi la discussion avec le consultant Thierry Henry en revenant sur une particularité du jeu offensif olympien, à savoir la profusion de centres vers le but. "Il y a quelque temps on était moins bien physiquement, on avait moins de centres. Aujourd'hui on en a eu, il y a eu les occasions, il faut juste finir un peu plus parce que là on gagne, mais ça a été long et compliqué."

"JPP" a terminé son intervention en vantant les mérites de l'entraîneur croate Igor Tudor - "il fait un boulot extraordinaire, les joueurs l'ont remboursé de ce qu'il amène aujourd'hui" - et espère bien voir Marseille accrocher la deuxième place en fin de saison.