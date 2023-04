OL-OM: "Une personne qui fait du bien au foot", Tudor répond aux éloges de Blanc

Alors que Laurent Blanc a tenu un discours très élogieux envers Igor Tudor avant OL-OM (32e journée de Ligue 1, dimanche à 20h45), le technicien croate lui a répondu ce vendredi en conférence de presse. Avec, lui aussi, des mots extrêmement bienveillants.

Ne comptez pas sur Igor Tudor et Laurent Blanc pour ajouter de la tension à un Olympico qui n’en manque jamais. Ce vendredi, à deux jours du choc de la 32e journée de Ligue 1 entre l’OL et l’OM (dimanche à 20h45), le coach rhodanien a tenu un discours extrêmement élogieux envers son homologue marseillais.

"Ce qui est sûr, c'est qu'il n'entraîne pas comme il jouait lui (rires). Tudor, il était un peu plus rugueux ! Mais c'est un très bon entraîneur, il demande une vraie implication, des dépassements de fonction... C'est beau, a souligné Blanc. L’équipe se déforme constamment, c'est plaisant et beau à voir jouer, athlétiquement c'est très fort. Leur jeu est total, il demande beaucoup d'implication." Quelques instants plus tard, ce vendredi, Tudor lui a répondu avec des mots tout aussi bienveillants.

Tudor: "C'est un homme de foot, un homme de valeurs"

"Je remercie Laurent Blanc pour ses mots. C'est un homme de foot, un homme de valeurs. Je le connais depuis la Coupe du monde 98 en France quand je jouais avec la Croatie et puis durant sa carrière en Italie et sa carrière de coach. C'est une personne qui fait du bien au foot. Il a des valeurs qui me plaisent", a confié le coach marseillais.

>> Revivez la conf de presse de Tudor et Mbemba

"Il a raison: joueur et entraîneur sont deux métiers totalement différents, a poursuivi Tudor. Le football que tu veux jouer est une chose qui doit venir de l'intérieur, de quelque chose que tu ne connais pas quand tu joues. Mais ça m'est arrivé il y a quelques années, quand j'entraînais les jeunes, tu agis de la manière dont tu vois le football. Et puis avec les années, tu modifies, tu améliores et tu changes pour arriver à quelque chose que tu veux proposer à tes joueurs."

Au match aller, le 6 novembre dernier, l’OM l’avait emporté 1-0 au Vélodrome grâce à un but de Samuel Gigot. Blanc, arrivé mi-octobre, dirigeait alors son quatrième match sur le banc lyonnais.