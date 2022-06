OL: Aulas annonce une forte enveloppe pour le mercato après l'augmentation de capital

En marge de l’introduction du nouvel actionnaire majoritaire de l’Olympique lyonnais, l’Américain John Textor, mardi, Jean-Michel Aulas a évoqué l'enveloppe allouée au prochain mercato. Avec un budget sensiblement supérieur à ce qui était envisagé au départ.

Une nouvelle ère d'abondance débute à l’OL. John Textor a été officiellement présenté mardi après-midi lors d’une conférence de presse organisée en grande pompe dans la salle de presse du Groupama Stadium, en tant que nouvel actionnaire majoritaire de l’Olympique lyonnais.

L’investisseur américain a été introduit par Jean-Michel Aulas, qui restera à son côté et endossera encore pour trois ans le costume de président de l’OL. Face aux médias sportifs et financiers – OL Groupe est coté en Bourse –, "JMA" en a profité pour dresser le tableau de bord de son club sur les prochaines années, clamant son souhait de "mettre le football au cœur de notre développement futur, et de retrouver tant sur le plan national qu’européen l’ambition pour toutes les équipes, féminine et masculine".

"En plus de ce que nous souhaitions consacrer à l’investissement pour renforcer très largement les équipes"

Aulas a également confirmé le montant de l’augmentation de capitale de la holding lyonnaise de 86 millions d’euros (passant de 798 à 884 millions d’euros), une somme "qui sera consacrée en partie au recrutement". "Cela viendra en plus de ce que nous souhaitions consacrer à l’investissement pour renforcer très largement les équipes, si l’opération ne s’était pas faite", a ajouté le président lyonnais.

Pour sa section masculine, l’Olympique lyonnais a déjà montré ses ambitions pour la prochaine saison en faisant revenir Alexandre Lacazette (libre) et en prolongeant le contrat de Maxence Caqueret. Pour sa section féminine, Wendie Renard a également été prolongé, et l’international allemande Sara Däbritz a été recrutée.