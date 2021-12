OL: Rothen tacle Paqueta, qui "s’est vu bien trop beau"

Après un début de saison tonitruant, Lucas Paqueta connaît une période de creux depuis quelques semaines, qui correspond avec les mauvais résultats de l’OL. Jérôme Rothen s’est exprimé au sujet du Brésilien dans Rothen s’enflamme.

Il y a encore quelques semaines, Lucas Paqueta portait l’Olympique Lyonnais sur ses épaules à coup de buts et de gestes géniaux. Mais depuis deux mois environ, le Brésilien se fait plus discret, plus du tout aussi déterminant sur le terrain. Mercredi soir, lors de la 19e journée de Ligue 1, il a même été remplacé à la mi-temps par Peter Bosz.

"Il y a des joueurs qui se sont embourgeoisés, a regretté Jérôme Rothen au sujet de la mauvaise période lyonnaise, ce jeudi dans Rothen s’enflamme sur RMC. Je l’avais dit avant qu’il enchaîne des mauvaises performances, mais Paqueta ce n’est plus du tout le même joueur qu’il a été sur le mois de septembre et le mois d’octobre."

"Il s’est vu bien trop beau, limite à se comparer à Neymar"

Le n°10 de l’OL a disputé sept matchs en novembre et décembre, pour deux buts (dont un anecdotique lors de la lourde défaite à Rennes) et une passe décisive. Un rendement insuffisant pour lui, qui avait été décisif huit fois lors de ses 15 premières rencontres de la saison. Surtout, Paqueta a perdu de sa superbe et de son influence dans le jeu, en plus d’être moins présent à la conclusion des actions.

"Je pense que lui aussi a eu du mal à comprendre, à accepter et à digérer ce nouveau statut, a poursuivi Jérôme Rothen. Il s’est vu bien trop beau, limite à se comparer à Neymar, c’est lui-même qui le disait." Aujourd’hui, l’OL est 13e de Ligue 1 et a plus que jamais besoin de retrouver le Paqueta du début de saison.