OL: pas fan du temps additionnel à rallonge, Laurent Blanc prédit la bascule des instances vers le temps de jeu effectif

Laurent Blanc a répondu aux sollicitations médiatiques ce jeudi à deux jours du duel entre l’Olympique Lyonnais et Montpellier lors de la deuxième journée de Ligue 1. L’entraîneur du club rhodanien a regretté les minutes supplémentaires rajoutées par les arbitres lors des matchs. Un avis partagé par son milieu Maxence Caqueret.

Visiblement, Laurent Blanc aurait adoré être arbitré par Janny Sikazwe. Malheureusement pour l’entraîneur de l’OL, les officiels de Ligue 1 ne sont pas comme leur confrère zambien qui avait sifflé la fin du match entre la Tunisie et le Mali avec cinq minutes d’avance lors de la CAN 2022. A la place, le championnat de France apprend à vivre avec un temps additionnel à rallonge comme la FIFA le souhaite depuis quelques mois. Face à la presse ce jeudi, le technicien rhodanien a donné son avis sur la question et n’est clairement pas emballé.

"Cela peut changer quelque chose sur la gestion de la fin de match. Mais la question il faut se la poser, c’est un grand sujet au niveau des instances du football, c’est de voir si on prend le temps de jeu effectif ou le temps sur 90 minutes, a expliqué Laurent Blanc à deux jours de la réception de Montpellier au Parc OL. A mon avis cela pose des questions dans les hautes sphères. Pour en avoir discuté avec des gens haut placés, je pense que c’est en train d’évoluer et de faire en sorte que le football se jouera avec un temps de jeu effectif."

"Quasiment un tiers d’une période, c’est trop"

Au-delà du besoin de faire évoluer les règles, Laurent Blanc a rappelé que ce temps additionnel particulièrement long pouvait totalement bouleverser le déroulé d’une rencontre.

"Je trouve que jouer avec du temps additionnel de 10, 11, 12 ou 13 minutes, ce n’est pas la meilleure des choses. Cela change la physionomie du match. Si c’est 2 ou 3 minutes, oui. Et encore il peut se passer des choses. Mais 15 minutes c’est quasiment un tiers d’une période, c’est trop… beaucoup trop... Mais chacun a son avis. […] Cela peut influencer vos changements et donc votre tactique d’équipe. C’est à prendre en considération et je pense qu’il y aura une évolution dans le football dans les années à venir."

Caqueret pointe les risques pour la santé des joueurs

Outre les températures caniculaires pendant l’été avec des matchs joués durant l’après-midi, Maxence Caqueret a livré son ressenti sur ce temps de jeu rallongé. A ses yeux, les joueurs vont avoir du mal à récupérer et à enchainer si on leur rajoute autant de minutes en plus.

"La chaleur et les minutes, ce ne sont pas des choses qui vont aider le foot. On a été habitués à avoir des temps additionnels plus longs la saison dernière. Et ce n’est pas pour autant que la qualité du jeu et des matchs était supérieure, a de son côté jugé le milieu formé chez les Gones. Je ne pense pas que cela soit la meilleure des règles mais ce n’est pas nous qui choisissons cela. Nous on essaye juste de faire passer des messages pour la santé des joueurs car c’est le plus important. […] Au bout d’un mois c’est comme si on avait rajouté un match ou deux en plus. Donc si on les cumule, la fatigue n’est plus la même et le corps pioche dans ses réserves. C’est plus compliqué pour les joueurs.

Pas une réussite pour le spectacle et la triche

Si Maxence Caqueret reconnait qu’un temps additionnel à rallonge peut engendre des scénarios de match agités, le milieu de l’OL n’est pas fans. A ses yeux, cela n’empêche pas les équipes qui veulent gagner du temps de le faire.

"Honnêtement je pense qu’il y a toujours des équipes qui essayent de gagner du temps, a encore poursuivi le milieu des Bleuets et de Lyon. Il y a toujours un peu de l’antijeu. Mais c’est comme on l’a toujours vu dans le football. Je ne pense pas que cela changera. C’est surtout de faire durée les matchs plus longtemps plutôt que d’arrêter l’antijeu."