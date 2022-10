OL: quand l'agent de Benzema s'en prenait à Puel à cause d'un DVD sur Pauleta

Entraîneur de Karim Benzema pendant une saison à l'Olympique Lyonnais, Claude Puel avait tenté de montrer au Français des images de Pedro Miguel Pauleta pour le faire progresser. Une idée qui n'avait pas plu à l'agent de Benzema à l'époque, comme l'a raconté le coach français dans l'After Foot sur RMC.

La scène a pas loin d'une quinzaine d'années. A l'époque, Claude Puel est l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais, lors de la dernière saison de Karim Benzema dans son club formateur. Il propose à son attaquant un DVD avec des actions de Pedro Miguel Pauleta, qui vient de quitter le Paris Saint-Germain mais a marqué la dernière décennie en Ligue 1.

Le lendemain, l'agent de Benzema lui rend le DVD, furieux que Puel puisse comparer son joueur avec Pauleta. "Simplement, avec Karim on essayait d'étoffer son jeu, plus de déplacements, de temps en temps jouer aussi à la limite", a expliqué l'entraîneur, invité de l’After Foot ce jeudi sur RMC pour présenter son autobiographie (Libre, aux Editions Solar).

"Pauleta n'allait pas très vite mais il prenait tout le temps les défenseurs de vitesse"

"J'avais fait un montage d'actions de Pauleta qui était extraordinaire dans ce registre. Il n'allait pas très vite mais il prenait tout le temps les défenseurs de vitesse, détaille Claude Puel. Il savait très bien se mettre dans le dos, faire les appels au bon moment, il faisait 5-6 faces-à-faces avec le gardien simpement par l'appel."

Karim Benzema termine la saison 2008-09 avec 17 buts en Ligue 1, deuxième meilleur buteur du championnat derrière André-Pierre Gignac, avant de rejoindre le Real Madrid pendant l'été. Claude Puel est lui resté deux saisons de plus à l'OL, avant la fin de son histoire avec le club en 2011.