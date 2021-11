OL: Paqueta désigné meilleur joueur de Ligue 1 en octobre

Le Lyonnais Lucas Paqueta, qui était en concurrence avec Andy Delort et Gaëtan Laborde, a remporté le trophée UNFP de meilleur joueur du mois d'octobre en Ligue 1. Tout sauf une surprise pour le milieu brésilien, auteur d'un gros début de saison.

Il succède à Kylian Mbappé et Seko Fofana, récompensés en août et septembre. Lucas Paqueta a été élu joueur du mois d’octobre en Ligue 1 grâce aux votes du public et de ses pairs. En concurrence avec deux attaquants, Andy Delort (Nice) et Gaëtan Laborde (Rennes), il a récolté 46% des voix selon l’UNFP. Une récompense plutôt logique pour l’artiste brésilien de l’OL. Car s’il n’a pas trouvé le chemin des filets le mois dernier, il a confirmé son excellent début de saison avec des prestations de haut niveau, et deux nouvelles passes décisives (contre Saint-Etienne et Nice). Sa prestation face à Monaco (2-0) le 16 octobre a également marqué les esprits.

Tout juste rentré de sélection, il avait guidé l’OL vers la victoire avec une entrée en jeu phénoménale. Pendant vingt-cinq minutes, il avait sublimé une équipe longtemps sans idées, en étant décisif sur les deux buts et en régalant le public du Groupama Stadium par des gestes de grande classe. Un peu moins en vue lors de ses dernières sorties, et même critiqué par certains après s’être pris le chou avec Houssem Aouar pour une histoire de penalty contre Rennes début novembre (alors que Lyon perdait 4-0), il a reçu le soutien de Juninho dans l’émission "Rothen s’enflamme" sur RMC.

Défendu par Juninho

"Est-ce qu’il a pris la grosse tête ? Non, pas du tout ! C'est quelqu'un de très bien élevé. Mais il est encore jeune, a expliqué mercredi le directeur sportif des Gones. Il a des repères de l'équipe nationale du Brésil, et pas forcément ceux de l'Europe. Il est en train d'apprendre le professionnalisme en Europe. (...) Par contre, quand tout le monde dit que t'es le meilleur joueur de Ligue 1 avec Neymar ou Mbappé, peut-être qu'il était inconsciemment moins attentif pour faire certaines choses. Peut-être qu'il pensait avoir le droit de faire un peu plus, mais ce n'est pas quelque chose de méchant. Je discute souvent, je lui dis des choses."

L’OL aura besoin d’un Paqueta à son meilleur niveau dimanche pour faire tomber l’OM (20h45) dans le choc de la 14e journée de Ligue 1. Septième au classement, l'équipe de Peter Bosz reviendra à une longueur de son rival marseillais en cas de succès.