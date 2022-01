OL: Bosz tacle les instances du foot français sur la reprogrammation du match contre l’OM

Peter Bosz s'est exprimé ce mercredi face à la presse avant la réception de Saint-Etienne vendredi, lors de la 22e journée de Ligue 1. L'entraîneur de l'OL en a profité pour se payer la LFP pour sa gestion du match OL-OM, dont la date de report n'est pas encore connue après plus de deux mois.

Le temps presse à l’OL. Seulement 11e de Ligue 1 et toujours engagé en Ligue Europa, Lyon affronte Saint-Etienne vendredi, en ouverture de la 22e journée de la saison. Avant le derby contre l’ASSE, Peter Bosz s’est présenté ce mercredi face à la presse. L’occasion pour le technicien de pester contre la future programmation du match OL-OM. Arrêté pour un jet de bouteille sur Dimitri Payet, cet Olympico pourrait être joué le 26 janvier ou le 2 février, selon les éléments de RMC Sport. Des dates où Lucas Paqueta et Bruno Guimaraes risquent d’être appelés par la sélection brésilienne.

"A mon avis c'est bizarre. Au milieu d’un championnat, il y a une date Fifa, a estimé l’entraîneur néerlandais à deux jours du match contre les Verts. On est obligé de sortir les joueurs. Cela, je ne le comprends pas."

Bosz: "Plus de deux mois et on n'a toujours pas de date"

Au-delà de la potentielle absence des deux joueurs auriverde, Peter Bosz a surtout regretté le temps mis par la LFP et les instances du football français pour prendre une décision et trouver un nouveau créneau pour le match contre l’OM.

"Et puis cela fait pas mal de temps. Je me rappelle exactement la date. C’était le 21 novembre que l’on a joué, que l’on a joué trois minutes contre Marseille, a enchaîné l’entraîneur de l’OL. On est plus, pff…Cela fait plus de deux mois et on n'a toujours pas de date. Je pense que c'est quand même un petit peu bizarre. Même aujourd’hui je ne sais pas quand on va jouer. Aucune idée."

Et l’entraîneur lyonnais de conclure sur la potentielle absence de ses joueurs brésiliens: "Ce sont deux bons joueurs donc si on n'a pas Lucas Paqueta et Bruno Guimaraes, Marseille sera content et nous non."

Avant de penser à l’OM, Lyon devra prendre les trois points dans le derby contre Saint-Etienne. En cas de victoire contre les Verts, les Gones pourrait basculer dans la première moitié du classement de la Ligue 1. Une victoire face à l’ASSE permettrait surtout de faire le plein de confiance avant de défier Marseille dans l’Olympico. Quelle que soit la date de ce match comptant pour la 14e journée de Ligue 1.