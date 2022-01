OL-Saint Etienne: Lyon condamne la banderole de ses supporters avant le derby

L'OL a posté mercredi un message pour se désolidariser d'une bande affichée par ses supporters avant le derby contre Saint-Etienne. Le club lyonnais n'a pas apprécié la volonté de tuer les Verts exprimée par ses fans à deux jours du match en ouverture de la 22e journée de Ligue 1.

Décidément, l'OL n'aura pas de répit cette saison avec ses supporters, ou du moins les plus bouillants d'entre eux. Ce mercredi, Lyon a fermement critiqué une banderole affichée par ses ultras avant le match contre Saint-Etienne, lors de la 22e journée de Ligue 1.

"L’OL condamne la banderole placée à l’extérieur de ses infrastructures ce mercredi, a écrit le club rhodanien dans un message posté sur les réseax sociaux. Aucune rivalité sportive ne peut justifier de tels propos, encore plus quand ils prennent ensuite corps négativement dans nos stades."

Les supporters ont appelé à "achever" les Verts

Une prise de position assez forte de la part de l'OL qui entend ainsi bien faire comprendre que le club ne tolère pas les débordements de ses supporters. Déjà mis en cause à plusieurs reprises cette saison à cause de ses fans les plus véhéments, Lyon dit stop.

Après les incidents de OL-Brondby en Ligue Europa et surtout ceux de l'Olympico face à Marseille et du duel contre le Paris FC en Coupe de France, les Gones ne veulent pas de problème pendant le derby face à l'ASSE où seulement 5.000 spectateurs seront présents dans les tribunes du Groupama Stadium. Le message posté par l'OL sur les réseaux sociaux fait directement suite à l'action des supporters avant le derby.

A leur arrivée au centre d'entraînement du club, les joueurs et les membres du staff de Peter Bosz ont ainsi pu découvrir une banderole très limite installée par les fans. "Derby: ils sont à l’agonie… achevez-les!", ont ainsi affiché les supporters au Groupama OL Training Center de Décines-Charpieu.

Une référence assez claire à la place de lanterne rouge de la Ligue 1 occupée par Saint-Etienne avant le derby. Pas au mieux non plus, avec une décevante onzième place en championnat, les Gones voudront surtout enchaîner un deuxième succès consécutif dans l'élite avec une victoire face au rival stéphanois. Avec les trois points dans la poche, le temps sera ensuite venu de célebrer avec les supporters. Mais pour cela, pas besoin de tuer les Verts. Sur ce point-là, l'OL s'est montré très clair.