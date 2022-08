OL: "Tout va bien entre le coach et moi", Lacazette dément un désaccord tactique avec Bosz

Promu capitaine de l’OL par Peter Bosz, Alexandre Lacazette a démenti tout désaccord avec son entraîneur avec lequel il entretient des rapports respectueux et francs.

A deux jours de la reprise de la Ligue 1, Peter Bosz a annoncé le nom du capitaine de l’OL pour la saison. Ce sera Alexandre Lacazette, de retour au club cet été cinq ans après son départ. En cas d’absence, l’attaquant sera suppléé par Corentin Tolissso, Karl Toko-Ekambi ou Anthony Lopes, vice-capitaines. "On a eu cinq semaines de préparation pour choisir le capitaine, Alex a l’expérience, n’a pas peur de dire les choses comme il les sent, comme il les voit, a justifié l’entraîneur lyonnais, ce mercredi en conférence de presse. C’est aussi un leader naturel sans crier, ou faire des choses bizarres. C’est dans sa nature d’être un leader."

L’international français (16 sélections, 3 buts) a succédé au technicien quelques instants plus tard devant les journalistes. Il a dit sa fierté de porter le brassard dont il a aussitôt assumé les fonctions en balayant une information sur un prétendu moment de tension avec le technicien lors de la préparation. Il avait déjà démenti cet épisode sur les réseaux sociaux mais a tout de même reconnu, ce mercredi, avoir laissé parler ses émotions. En les minimisant.

"De l’émotion que j’ai peut-être évacuée d’une manière différente"

"Ce sont des échanges qu’il y a dans tous les vestiaires, dans tous les clubs, a-t-il souligné. J’étais sur le terrain, il y a de l’émotion que j’ai peut-être évacuée d’une manière différente ou que je n’aurais pas dû, je ne sais pas. Il n’y a jamais eu de problèmes de tactique entre le coach ou de désaccord. Il n’y a aucun problème. Je ne sais pas d’où est sortie cette information. Tout va bien entre le coach et moi."

L’attaquant a apporté d'autres précisions sur ses liens avec Bosz. "Avant de signer, on avait eu une conversation, on voulait du respect et de la franchise entre nous, a-t-il conclu. On apprend à se connaître aussi. On discute et on voit comment régler les problèmes. Mais on est loin d'avoir des problèmes entre nous."