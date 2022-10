OL: un présentateur de la chaine du club condamné pour diffamation contre Clément Turpin

Un présentateur de la chaîne de télévision de l’OL a été condamné pour avoir diffamé l’arbitre Clément Turpin dans un message sur Twitter en février dernier après le match Lille-OL.

Barth Ruzza, présentateur sur OL Play, la chaîne officielle de l’Olympique Lyonnais, a récemment été condamné pour diffamation envers Clément Turpin par le tribunal correctionnel de Caen. Il a écopé de 1.000 euros de dommages et intérêts à verser à l’arbitre et un euro symbolique au Syndicat des Arbitres de football d’Elite (SAFE) qui s’était porté partie civile. Il a également écopé de 2.000 euros d’amende avec sursis. Le ministère public avait requis 5.000 euros d’amende alors que M.Turpin réclamait 10.000 euros de dommages et intérêts.

L’arbitre avait poursuivi le présentateur pour diffamation après la publication d’un tweet acerbe de ce dernier quelques instants après la fin du match Lille-OL, le 27 février dernier. M.Ruzza avait fustigé la décision d’annuler un but à Lucas Paqueta à la 86e minute de jeu alors que celui-ci semblait valable. "Vous êtes un minable prétentieux sans scrupule, avait-il écrit sur son compte Twitter. Un grand tocard avide de lumière. Je vous lâche plus l’incompétent malhonnête."

Il s’était excusé dès le lendemain dans son émission "OL Night System", bien connue des supporters lyonnais. Mardi, il a publié un nouveau message sur Twitter en réaction au jugement. "Je ne souhaite pas à ce stade de la procédure revenir sur le fond, a-t-il écrit. En revanche je vous envoie toute ma gratitude par camions. Vos messages ici, en privé, me bouleversent, me touchent. Du fond du cœur merci."

La décision de M.Turpin avait provoqué la colère de nombreux supporters lyonnais et de Jean-Michel Aulas, président du club. "C’est un scandale, avait-il lancé en zone mixte. Regardez les images! Soyez courageux. Vous allez me faire dire des choses que vous pouvez dire vous-mêmes. Faites votre travail!"

Pascal Garibian, patron de la direction technique de l’arbitrage français (DTA), avait même reconnu une erreur le lendemain. "Nous avons analysé ce lundi matin avec mon staff à la DTA la situation litigieuse de OL-Lille. Nous avons fait le constat qu’il était regrettable que tous les angles d’images proposés n’aient pas pu être appréciés par l'arbitre. Ce but aurait dû être validé, comme il l’avait été sur le terrain."