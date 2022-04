OL: vers un nouveau forfait d'Anthony Lopes contre Montpellier

Présent en conférence de presse ce jeudi au lendemain de la défaite de l’OL sur la pelouse de Brest (2-1, 33e journée de Ligue 1), Peter Bosz a donné des nouvelles d’Anthony Lopes, blessé depuis trois rencontres. Un retour du gardien portugais contre Montpellier (ce samedi à 17h) est très peu probable.

L’OL va très certainement devoir débuter le sprint final, à l’issue duquel il espère faire une remontée fantastique au classement de Ligue 1 pour arracher une qualification européenne, sans l’un de ses tauliers. Présent en conférence de presse ce jeudi, au lendemain de la déconvenue vécue sur la pelouse de Brest (2-1, 33e journée de Ligue 1), Peter Bosz s’est montré très pessimiste concernant un retour d’Anthony Lopes ce samedi pour affronter Montpellier (34e journée, 17h).

"On pense qu’il ne pourra pas jouer contre Montpellier, a indiqué le coach lyonnais devant les journalistes. Il y a des béquilles, et des béquilles… Chez lui, c’était vraiment grave. J’ai vu sa cuisse, après Strasbourg et même les jours qui ont suivi et c’était grave."