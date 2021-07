OM: à quoi pourrait ressembler la compo avec toutes les recrues ?

L’OM a considérablement accéléré sur le marché des transferts. Et c’est un effectif régénéré par l’arrivée de recrues jeunes et prometteuses qui se dessine sous nos yeux. L’occasion d’imaginer ce à quoi pourrait ressembler l’équipe de Jorge Sampaoli à la rentrée.

Arrivé l’hiver dernier sur le banc de l’OM, Jorge Sampaoli n’en est qu’au début de son aventure, dont les plus belles pages restent à écrire. Vu de l’extérieur, l’an 0 de son règne attise la curiosité, alors imaginez pour les supporters marseillais, qui n’ont peut-être plus ressenti autant d’excitation depuis le début du mandat d’un autre célèbre technicien argentin, Marcelo "El Loco" Bielsa. Jorge Sampaoli, à l’instar de son illustre prédécesseur, est mu par la volonté d’imposer ses idées, mais il ne pourra le faire sans une refonte en profondeur de l’effectif qui lui a permis d’arracher l’Europe la saison dernière (5e).

Sans Kamara ni Caleta-Car ?

Sampaoli réclamait des recrues, et on peut dire qu’il a été servi en ce début du marché des transferts. Trois joueurs sont déjà arrivés à des postes clés, afin de pallier certains départs, notamment celui de Florian Thauvin, et ce n’est pas fini. Gerson, Leonardo Balerdi (déjà prêté la saison dernière), Cengiz Ünder et Konrad de la Fuente ont signé, en attendant Matteo Guendouzi, Pau Lopez et peut-être William Saliba. Sur le papier, l’équipe de l’OM aura de l’allure, c’est certain. Reste à connaître les intentions de Jorge Sampaoli, et à savoir s’il partira avec en tête d’aller encore plus loin dans les idées qu’il commençait à mettre en place.

Il ne s’agit pas ici d’annoncer ce que Jorge Sampaoli va faire avec cette équipe phocéenne, simplement d’émettre des hypothèses, considérant ses préférences tactiques et le visage du futur OM qui commence à se dessiner. Car s’ils ne sont pas encore partis, il y a fort à parier que Boubacar Kamara et Duje Caleta-Car, les joueurs à plus forte valeur marchande du club, s’en aillent d’ici à la reprise de la Ligue 1, le 6 août (Marseille débutera le dimanche 8 par un déplacement à Montpellier), ou la fin du mercato le 31 août. C’est pourquoi vous ne les trouverez pas dans nos différentes compositions probables.

L’OM en 3-5-2

Un schéma de jeu qui devrait avoir la préférence de l'entraîneur © @RMCSport

Mandanda (ou Pau Lopez) – Alvaro, Balerdi, Saliba – Lirola, Guendouzi, Gerson, Gueye, Amavi – Payet, Milik

L’OM en 4-3-3

Cengiz Ünder trouverait plus facilement sa place dans un 4-3-3 © @RMCSport

Mandanda (ou Pau Lopez) – Lirola, Alvaro, Balerdi (ou Saliba), Amavi – Gueye, Guendouzi, Gerson – Ünder, Milik, Luis Henrique (ou de la Fuente).

L’OM en 4-2-3-1

Payet glisserait dans un rôle de meneur, derrière l'attaquant © @RMCSport

Mandanda (ou Pau Lopez) – Lirola, Alvaro, Balerdi (ou Saliba), Amavi – Guendouzi, Gerson – Ünder, Payet, Luis Henrique (ou de la Fuente) – Milik.