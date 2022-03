OM: Alvaro clame son amour pour le club depuis l’Espagne

Alvaro Gonzalez (32 ans) a publié un message sur Twitter dimanche soir dans lequel il réitère son amour pour le club, dans un contexte spécial puisqu’il a rejoint l’Espagne, agacé par son très faible temps de jeu avec l’OM.

Même depuis l’Espagne, Alvaro Gonzalez (32 ans) clame son amour pour l’OM. Le défenseur espagnol a publié un post sur son compte Twitter dimanche soir dans lequel il rappelle son attachement viscéral pour le club qu’il a rejoint en 2019. "Jusqu'à la mort toujours", a-t-il écrit devant deux cœurs blanc et bleu en réponse à un compte de supporters saluant son attachement aux couleurs du club.

Ce message intervient quelques heures après la confirmation que le défenseur avait rejoint "l’Espagne en accord avec le club", selon Jacques Cardoze, directeur de la communication de l'OM. "Il n'y a pas de conflit, ni de mise à l'écart", a-t-il expliqué à l'AFP. "Un nouveau point sera fait avec lui dans la semaine", a ajouté le dirigeant, sans préciser depuis quand le défenseur central avait quitté Marseille.

Selon L’Equipe, le joueur a quitté le Canebière pour rejoindre son pays il y a une dizaine de jours en raison de sa situation très compliquée à Marseille qu'il juge même invivable, selon le quotidien. Recruté en 2019 en provenance de Villarreal, Alvaro a régulièrement clamé son attachement pour l’OM où il fut un joueur incontournable lors des deux premières saisons. Il a même prolongé son contrat jusqu’en 2024 en mai dernier.

Depuis, la situation s’est dégradée pour le défenseur, relégué dans la hiérarchie des défenseurs centraux derrière William Saliba, Duje Caleta-Car, Luan Peres et Leonardo Balerdi, qui manquera la fin de saison en raison d’une blessure à l’épaule. Alvaro a seulement disputé onze matchs cette saison. Il n’a plus joué depuis le 17 février contre Qarabag. Selon L’Equipe, il ne devrait pas être présent à l’entraînement ce lundi.

Il ne digère par cette rétrogradation au sein d'un effectif qu’il a toujours défendu. En janvier, Pablo Longoria, président du club, avait ouvert la porte à un départ lors du mercato. Ce que le principal intéressé n’avait pas bien pris. "Tout comme je respecte le club, j'aurais aimé que le club me respecte, avait-il déclaré dans une interview à As. Pendant le mercato, j’ai dit que je n’allais pas bouger. On sait tous à quoi ressemble le marché en janvier, les situations des équipes qui veulent vous prendre ne sont pas idéales, elles ont du mal. Ce n'est pas la même chose que d'aller dans des équipes qui vont bien. Il ne s'agit pas d'une décision sportive. Je leur ai dit d'attendre jusqu'en juin, qui est un marché plus long avec plus d’options." L'OM n'avait pas apprécié ces propos et laissait entendre que des sanctions pourraient être prises. Ce qui n'a pas été le cas.