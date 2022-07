OM: "Des frictions professionnelles", Longoria raconte le départ soudain de Jorge Sampaoli

Présent en conférence de presse ce vendredi après la fracassante annonce du départ de Jorge Sampaoli, Pablo Longoria a détaillé les raisons de cette décision.

Sa prise de parole était très attendue en cette journée mouvementée pour l’Olympique de Marseille. Pablo Longoria était présent en conférence de presse ce vendredi après-midi, un peu plus de deux heures après l’officialisation du départ de Jorge Sampaoli. Le président du club phocéen a donné plus de détails sur cette séparation qui survient deux jours après la reprise de l’entraînement et un peu plus d’un mois avant la première journée de Ligue 1.

"Pour préparer la saison, on a commencé à travailler. C'est un projet, tout le monde doit aller dans la même direction. On entre dans des moments de frictions professionnelles, pas personnelles, a détaillé le dirigeant espagnol face aux médias. C'est une question de timing. On a décidé que c'était la meilleure des décisions de nous séparer pour protéger le club. Il faut penser à la suite. On doit avoir de l'espoir. Il faut tout donner et continuer à faire grandir le projet", a-t-il poursuivi, tout en assurant que Sampaoli s’était comporté "de façon honnête".

L'épineuse question du mercato au centre des débats

Comme indiqué par RMC Sport, la raison principale de ce départ précipité de Sampaoli, à qui il restait un an de contrat, se trouve dans les divergences entre l’Argentin et Pablo Longoria sur le mercato. Alors que Sampaoli souhaitait des joueurs aguerris et de l’ambition en Ligue des champions, le président marseillais fait face à une réalité financière plus délicate. Lors d’un entretien organisé dans la semaine, l’Espagnol a d’ailleurs expliqué à son coach qu’il fallait attendre la fin du mercato pour pouvoir recruter à des prix corrects, ce qui n’a pas du tout plu au technicien.

En conférence de presse, Longoria s’est attardé sur ce point. "Tout le monde a la même ambition, c'est une question de temps... Le mercato, on attend toujours les cadeaux de Noël (rires). Il y a l'envie de jouer la C1. Je ne crois pas que c'est un manque d'ambition. C'est une question de temps, comment y arriver...", a expliqué le président de l’OM, qui, en plus du recrutement de nouveaux joueurs pour renforcer l'effectif, va désormais devoir trouver un successeur à l’Argentin.