OM: avant la dernière journée de Ligue 1, le grand flou autour de Tudor

Assuré de finir troisième de Ligue 1, l’Olympique de Marseille se déplace samedi à Ajaccio lors de la 38e journée de la saison. Malgré un match sans réel enjeu sportif, le déplacement des Phocéens sera particulièrement scruté alors que l’avenir d’Igor Tudor reste encore à éclaircir.

Pendant l’été 2022, Jorge Sampaoli a dit stop et a choisi de quitter l’OM malgré la belle saison de son équipe en Ligue 1. Près d’un an plus tard, Igor Tudor pourrait lui aussi décider de mettre un terme à son aventure phocéenne malgré un contrat jusqu’en 2024 et la garantie de finir sur le podium en championnat.

A deux jours d’un déplacement à Ajaccio, samedi lors de la 38e journée, l’entraîneur croate fait face à la presse ce jeudi pour ce qui pourrait constituer sa dernière conférence d’avant-match à Marseille. Si rien n’est acté pour l’avenir du technicien, le flou demeure et cette prise de parole d’Igor Tudor avant le match en Corse sera minutieusement observée par les supporters marseillais.

>> Ne ratez pas la conf' de Tudor avant Ajaccio-OM

Tudor pas 100% satisfait à Marseille

Assuré de finir troisième de Ligue 1 avant le duel contre l’AC Ajaccio, Igor Tudor voudra bien finir la saison. Mais rien n’assure que le Croate sera toujours pour disputés le troisième tour de qualification pour la Ligue des champions pendant l’été. Comme l’a rappelé RMC Sport cette semaine, aucune décision définitive n’est prise pour le moment mais il existe une vraie probabilité de voir l’ancien défenseur de la Juventus quitter l’OM durant l’intersaison alors que des tractations devraient rapidement avoir lieu entre les dirigeants phocéens et son entourage.

Malgré le soutien de ses dirigeants tout au long de la saison, l’entraineur de 45 ans se sent parfois mal aimé au sein du secteur sportif et sa méthode n’a pas fait l’unanimité auprès des joueurs de son effectif.

Plusieurs coachs déjà cités à l’OM

Le Croate a affiché une volonté de défendre farouchement son bilan ces dernières semaines, malgré quelques échecs sportifs cette saison (l’élimination face à Annecy en Coupe de France, la récente défaite à Lens en L1), et plusieurs rumeurs ont commencé à apparaître autour de possibles successeurs.

Si Daniel Riolo a indiqué qu’il verrait d’un bon œil une arrivée de Paulo Fonseca, auteur d’un bon travail à Lille, la presse espagnole a avancé un autre nom ce jeudi. Un an après son départ de Bilbao, le technicien serait prêt à tenter l’aventure en Ligue 1 selon le journal AS. Son passé commun avec Pablo Longoria du côté de Valence, entre 2018 et 2019, constituerait un plus. Mais avant d’envisager une éventuelle arrivée de l’entraîneur espagnol (ou d’un autre), il faut déjà avoir des garanties concernant Igor Tudor. Pour le moment, le technicien croate demeure bel et bien le coach de l’OM et le sera encore ce jeudi en conférence de presse puis samedi à Ajaccio. Une fois la saison terminée en Ligue 1, le temps sera venu de lever les doutes entourant son futur à Marseille.