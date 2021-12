OM-Brest: Sampaoli "très frustré" par la défaite et un penalty qui "coûte très cher"

Le scénario du match de l’OM, ultra-dominateur avant de subir le retour des Brestois (défaite 2-1 au Vélodrome), a suscité beaucoup de frustration chez le technicien argentin Jorge Sampaoli.

Les Olympiens se sont fait piéger comme des bleus face à Brest (1-2), alors même qu’ils semblaient avoir retrouvé de leur superbe, portés par ce style de jeu, si séduisant et spectaculaire en début de saison. Après 45 premières minutes marquées par l’ultra domination de l’OM et le troisième but de Gerson cette saison, rien ne laissait présager d’un tel renversement de situation. "Je suis très frustré parce qu'on a très bien joué en première période. Le penalty nous a désordonnés", regrettait Jorge Sampaoli.

Sampaoli: "Tout ce qu'on a très bien fait en première période s'est perdu"

Un penalty transformé par Romain Faivre, consécutif à une vilaine faute de main de Boubacar Kamara, a complètement relancé les Brestois de Michel Der Zakarian, contre le cours du jeu. La partie n’a alors plus été la même, le match changeant de physionomie, avec des Marseillais toujours aussi offensifs, mais plus exposés, aussi, en contre. "Malheureusement, être aussi supérieur pendant une longue partie du match et ne pas pouvoir gagner, c'est frustrant, a martelé Sampaoli. Le penalty nous coûte très cher."

"Ça nous a coûté équilibre et profondeur. Ça a été un autre match ensuite, on perdait très vite le ballon, a-t-il insisté. Tout ce qu'on a très bien fait en première période s'est perdu. Après l'égalisation, on a joué différemment et dans cette forme de football, l'adversaire était meilleur." Jorge Sampaoli a expliqué en conférence de presse que son maître à jouer, Dimitri Payet, n’évoluait pas à 100% de ses moyens sur la pelouse du Vélodrome, raison pour laquelle il a peut-être moins pesé dans la surface de réparation. Les Marseillais ont en tout cas multiplié les maladresses à l’approche de la zone de vérité.

"Tuer le match,c'est ce qu'on cherche. Il nous a manqué un peu de précision dans le dernier tiers du terrain, a reconnu Sampaoli. On a essayé. Peut-être qu'on aurait mérité de mener 2-0. Puis on n'a pas trouvé la solution après la pause et on a perdu le contrôle du match."