OM: comment Longoria a remis les supporters au centre du jeu

L'OM a annoncé vendredi avoir trouvé un accord avec les associations de supporters pour la signature d'une nouvelle convention. Une réussite signée Pablo Longoria. Le nouveau président s'est attelé, depuis sa nomination, à remettre les supporters au coeur du jeu. Après des mois de tensions.

Jacques-Henri Eyraud parti, Pablo Longoria est à la manoeuvre. Et le nouveau président de l'OM avait à coeur de remettre les supporters au coeur du jeu, après des mois de vives tensions avec comme paroxysme ces violents incidents de la Commanderie fin janvier. Le processus mis en place par le dirigeant a abouti vendredi à l'annonce d'un accord avec les groupes de supporters marseillais pour la signature d'une nouvelle convention.

Des échanges bien perçus avec Longoria

Les leaders de ces groupes ont rencontré deux fois Pablo Longoria depuis qu’il a remplacé Jacques-Henri Eyraud à la présidence du club. Et ont apprécié leurs échanges avec le dirigeant. Ce dernier leur a assuré être bel et bien le patron et avoir la pleine confiance de Frank McCourt, laissant entendre que si cela n'avait pas été le cas, il n'aurait pas accepté le poste ou l'aurait déjà quitté.

Des mots qui ont rassuré les supporters, après des rumeurs autour du nouveau rôle d'Eyraud au sein du conseil de surveillance il y a quelques semaines (que l'actionnaire avait démenties).

Une rencontre entre Sampaoli et les supporters

Ce dialogue a donc abouti à un accord, qui conduira bientôt à la signature d'une nouvelle convention liant l'OM et ses groupes de supporters. Ces conventions avaient été remises en cause quand le trio Eyraud-Ouvrard-Aldebert était aux commandes. Elle sont au final améliorées pour mettre encore plus en valeur les supporters, décrits comme les "piliers du club".

Les supporters ont le sentiment d’être "passés de l’enfer au paradis", avec des engagements forts pris par l’OM et le sentiment que les groupes sont entendus et respectés. Signe de cette embellie dans les relations entre le club et ses fans: selon nos informations, les associations de supporters ont déjà rencontré Jorge Sampaoli. C’était le 11 mars dernier, au lendemain d’OM-Rennes. L’Argentin leur a promis qu’il allait mettre beaucoup de cœur et de passion dans ce club et dans le stade, ajoutant être très attaché aux chaudes ambiances. Sampaoli compte plus que jamais sur la folie du Vélodrome quand les supporters seront de retour au stade. Un discours qui a beaucoup plus aux fans de l’OM.