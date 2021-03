OM: la nouvelle organisation sportive autour de Longoria

L’OM a présenté ce mardi son nouvel organigramme sous la présidence de Pablo Longoria. Une commission technique est mise en place afin de piloter l’ensemble des départements sportifs du club phocéen. Dans un souci d’unité. Nasser Larguet en fait partie.

Un nouveau fonctionnement pour avancer d’un même pas. L’OM a dévoilé ce mercredi la nouvelle organisation de son secteur sportif. Une commission technique a été mise en place afin de piloter l’ensemble des départements du club phocéen, de la pré-formation aux équipes professionnelles. Elle sera dirigée par Pablo Longoria, récemment nommé au poste de président après l’éviction de Jacques-Henri Eyraud. Avec l’objectif de réunir l’ensemble des composantes de l’OM. Dans un élan d’unité et de solidarité.

Cette commission se compose de Nasser Larguet, qui retrouve son poste de directeur du centre de formation après avoir assuré l’intérim sur le banc de l’équipe première en remplacement d’André Villas-Boas. David Friio est nommé directeur technique en charge de l’équipe professionnelle et du scouting et Matthieu Bouchepillon directeur de la performance en charge de la collecte et de l’analyse des données techniques.

"Replacer le football au cœur du projet"

"Dans ma volonté de replacer le football au cœur du projet, cette commission doit servir à réunir et faire évoluer en totale collaboration l’ensemble des acteurs qui composent le secteur sportif, explique Longoria. La réussite de ce projet ne peut passer que par l’unité, l’exigence de la performance et le respect de l’identité OM".

Cette annonce intervient trois semaines après l'arrivée de Jorge Sampaoli au poste d'entraîneur. Après avoir dû respecter une période d'isolement en raison de la crise sanitaire, l'ancien coach de l'Atlético Mineiro a pu débuter son travail sur le banc marseillais. Au lendemain d'une humiliante élimination en Coupe de France face au Canet-en-Roussillon (N2), l'ancien coach argentin a réussi ses débuts avec deux premières victoires en Ligue 1, contre Rennes (1-0) et Brest (3-1). Un redressement à confirmer samedi à Nice, lors de la 30e journée (17h). Avec l'espoir de conserver la 5e place du classement et la Ligue Europa en ligne de mire.