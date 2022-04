OM: de la casse, avant les semaines décisives

Défait dans le Classique par le PSG dimanche (2-1), l'OM a non seulement perdu trois points, mais peut-être également Rongier et Ünder, sortis sur blessures. Une mauvaise nouvelle, alors que le calendrier sera dense jusqu'à la fin de la saison.

Les Marseillais peuvent avoir la tête basse. Non seulement, ils ont laissé échapper la victoire face au PSG lors du Classique dimanche (2-1), mais il y a eu plus de dégâts que prévu. Alors que le calendrier s'annonce dense jusqu'à la fin de la saison, et ce, dès mercredi avec la réception de Nantes, Jorge Sampaoli peut avoir quelques maux de tête, notamment à cause des blessures. Au Parc des Princes, le technicien argentin a peut-être perdu Cengiz Ünder, sorti à la pause et remplacé par Amine Harit, sans doute en raison d'un pépin physique.

Rongier touché

En seconde période, Valentin Rongier est également sorti en grimaçant dans le dernier quart d'heure. Touché à l'arrière de la cuisse droite, il a dû céder sa place à Pol Lirola. Si aucune nouvelle n'a fuité concernant l'état physique des deux joueurs, le calendrier resserré n'invite pas à l'optimisme pour les Marseillais.

Toujours en course pour une victoire finale en Europa Conference League (la demi-finale contre le Feyenoord se jouera le 28 avril et le 5 mai), l'OM doit aussi gérer un calendrier infernal en championnat et ce, dès mercredi avec la réception de Nantes. Suivront ensuite des matchs costauds, avec notamment Lyon, Rennes et Strasbourg dans les six dernières journées.