PSG-OM: Paris sort vainqueur d’un Classique sans saveur, le titre se rapproche

Le Paris Saint-Germain a dominé ce dimanche l'OM (2-1) au Parc des Princes, et conforté son avance en Ligue 1. Le club de la capitale pourrait être champion de France la semaine prochaine.

Paris retrouve un allant plus conforme à ses ambitions du début de saison. Manque de bol pour les supporters parisiens, la dynamique de victoires prend forme alors que la saison en question touche à sa fin. Éliminé de la Ligue des champions et de la Coupe de France, le club de la capitale est quasiment assuré du titre en Ligue 1 après sa victoire (2-1) sans saveur face à l’OM, le rival honni, à l'issue du dernier Classique de la saison, très décevant en termes de production. L'un des matches les plus pauvres qu'il nous ait été donné de voir cette saison.

C’était l’un des enjeux de ce match: la maîtrise du ballon (58% de possession pour les Phocéens). Marseille a multiplié les passes, et le cuir a largement circulé entre les pieds des hommes de Jorge Sampaoli. Mais sans appel ni prise de risques, la possession ne rapporte pas de points. Obligés de reculer pour chercher une option face à un pressing parisien bien organisé en première période, les Marseillais ont douté à force de ne pas réussir à perforer ou à contourner la défense parisienne.

Les joueurs de Mauricio Pochettino n’ont eu aucun mal à coulisser, et il fut assez aisé pour Paris de défendre face à ce genre de possession. Il fallait alors trouver autre chose pour espérer faire douter les Parisiens. Une terrible erreur de Gianluigi Donnarumma, qui n’est décidément plus le même depuis Madrid, a finalement permis aux coéquipiers de Dimitri Payet d’égaliser sur leur premier tir (31e). Après une première demi-heure soporifique, animée par les gardiens - Pau Lopez s’est lui aussi troué sur l’ouverture du score de Neymar (12e) - le Paris Saint-Germain a accéléré le tempo et accentué la pression.

Un seul tir comptabilisé en seconde période

En difficulté sur ses relances, l’OM a beaucoup subi dans le dernier quart d’heure du premier acte, avec une grosse prise de risque dans la manière de défendre. Le plan s’est révélé payant dans un premier temps, puisque, tour à tour, Kylian Mbappé et Lionel Messi, ont été signalés en position de hors-jeu. Dangereux sur coup de pied arrêtés, Neymar s’est montré beaucoup plus remuant dans le dernier quart d’heure. L’un de ses petits ballons distillés par-dessus la défense a été malencontreusement dévié par Rongier de la main (après contact avec sa cuisse, d'où la polémique), ce qui n’a pas échappé à l’assistance vidéo.

Après consultation des images, M. Letexier a indiqué le point de penalty. Réclamé par le Parc des Princes, Kylian Mbappé s’est présenté face à Pau Lopez, assénant un tir puissant du droit vers l’angle gauche du but marseillais pour inscrire son troisième but sur penalty de la saison (45e+5). L’air de rien, Mbappé a marqué 7 buts contre l’OM en Ligue 1, ce qu’aucun autre joueur parisien avant lui n’avait su faire. Le changement opéré par Jorge Sampaoli à l’entame de la seconde période, avec l'entrée d'Amine Harit), a donné à l’OM un nouvel élan, mais l’éclaircie fut de courte durée. Et le rythme est rapidement retombé dans l’ambiance particulièrement feutrée du Parc des Princes.

Sampaoli a bien tenté de faire entendre sa voix depuis sa zone technique, où on l’aura vu crier et gesticuler, rien n’y a fait. Les joueurs des deux équipes ne sont pas parvenues à s’extirper de ce faux rythme, notamment en raison d’une multitude de petites fautes commises par les joueurs des deux équipes. Saliba a bien cru réveiller le Parc des Princes en égalisant dans les dix dernières minutes (83e), mais son but a été, comme tant d'autres dans ce match, refusé par l'assistance vidéo (87e).

Au final, même si l'OM n'a jamais abdiqué dans le jeu, un seul tir a été enregistré en seconde période (1 pour l'OM, 0 pour le PSG), plus triste encore que la première. Grâce à ce succès, Paris peut être sacré champion de France dès la semaine prochaine. Quant à l'OM, il conserve sa place de dauphin du PSG, avec trois points d'avance sur le Stade Rennais.