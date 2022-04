PSG-OM: Pape Gueye en colère contre l'arbitre

Sur Instagram, Pape Gueye n'a pas apprécié les décisions de l'arbitre lors du Classique remporté par le PSG face à l'OM (2-1), dimanche.

Les Marseillais ne décolèrent pas. Après la défaite face au PSG dans le Classique dimanche (2-1), les Olympiens sont dépités après la décision de François Letexier d'accorder un penalty au PSG juste avant la pause pour une main de Valentin Rongier. Le défenseur marseillais a détourné la passe du Brésilien avec son corps, le ballon touchant sa cuisse avant de rebondir sur son bras.

Selon le règlement en vigueur, si le ballon touche une autre partie du corps avant de toucher la main, alors il n'y a pas penalty. La faible distance entre Neymar et Rongier aurait pu également conduire les officiels à ne pas siffler sur cette action. Les arbitres responsables du VAR ont toutefois incité François Letexier à consulter des images, à partir desquelles il a finalement sifflé penalty.

La réaction de Pape Gueye par rapport à l'arbitrage du Classique. © Capture d'écran Instagram

"Incroyable"

Sur Instagram, Pape Gueye n'avait toujours pas digéré la tournure des évènements. Dans une vidéo publiée dans sa story où il était lui-même victime d'une faute de la part de Danilo, le milieu marseillais a commenté: "Incroyable ! Ils font ce qu'ils veulent", après la décision de l'arbitre de ne pas siffler faute. Interrogé sur Prime Video sur le pénalty de la discorde, William Saliba estime que l'arbitre a été plutôt clément avec le camp adverse: "Pour moi il n'y a pas pénalty."

Même son de cloche pour Pablo Longoria, qui évoque "une décision difficile à accepter. Parfois dans le football je suis surpris. On peut parler de penalty, de football... je crois qu’on doit protéger le football. Je suis un puriste du football. C’est une position involontaire avec la main à côté du corps. C'est impossible d'avoir un penalty pour ça, dans un bon match de football. Si on veut voir un bon spectacle entre le premier et le deuxième du championnat, il faut respecter le football", a fustigé le président marseillais au micro de Prime Video après le coup de sifflet final.