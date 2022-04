PSG-OM: "Pire clasico de l'histoire", "j'ai failli m'endormir"... les consultants et la presse pas tendres après le Classique

Alors que le PSG s’est imposé dans le Classique face à l’OM (2-1), le jeu proposé par les deux équipes était à des années-lumière des attentes et a provoqué beaucoup de colère sur les réseaux sociaux.

Le spectacle proposé lors du Classique entre le PSG et l'OM (2-1) est loin d'avoir convaincu les fans de football. Malgré le prestige de l'affiche, les deux équipes n'ont pas montré grand-chose et ont provoqué la colère des internautes. "J'ai failli m'endormir. Déjà il n'y a pas d'ambiance dans le stade, les actions étaient pas terribles, et on a vu deux erreurs des gardiens", a simplement analysé Thierry Henry sur Prime Video. L'ancien parisien Éric Rabesandratana évoque même "le pire clasico de l'histoire, une parodie de football, le pire match du PSG cette année". Certains supporters estiment eux avoir perdu "deux heures de [leur] vie" après ce triste spectacle.

"Un air de match amical"

Une pauvreté dans le jeu soulignée par les médias, notamment L'Équipe, qui estime que "ce Classique ne restera pas dans les annales." De son côté, La Provence emploie un mot fort, en expliquant qu'"un air de match amical flottait sur le très silencieux Parc des Princes." La pauvreté du jeu n'a pas échappé non plus aux médias étrangers. En Italie, la Gazzetta Dello Sport indique que le PSG "devait surtout faire bonne impression face à des ultras toujours en grève." Mais le quotidien transalpin a surtout relevé les "fautes inutiles et les querelles" du Classique, en ajoutant qu'une victoire du PSG contre l'OM a toujours "de la valeur, même dans une saison gâchée."

En Espagne, Mundo Deportivo affirme que "le talent dont dispose le PSG ne cache pas sa fragilité mentale" observée après l'élimination en huitième de finale de Ligue des champions face au Real Madrid. Si Paris se rapproche de plus en plus d'un 10e titre de champion de France, cette saison laissera des traces dans la capitale.