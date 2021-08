PSG: Papin trouve "anormal qu'un pays dirige un club"

Dans un entretien accordé à La Provence, Jean-Pierre Papinse dit "admiratif" de la signature de Lionel Messi au PSG. Mais l'ancien buteur de l'OM pointe aussi du doigt l’immense mercato parisien aux "moyens illimités".

A l’OM, Jean-Pierre Papin a pu évoluer la même saison avec Chris Waddle, Eric Cantona, Dragan Stojkovic, Abedi Pelé, Jean Tigana et Basile Boli. Un effectif pléthorique à l’époque, qui n’empêche pas l’ancien attaquant français de voir l’actuel recrutement du PSG avec un œil critique.

"Je suis très admiratif mais il est anormal que ce soit un pays qui dirige un club, a-t-il expliqué dans un entretien publié ce dimanche dans La Provence. Quand tu as des moyens illimités, ce qui est le cas, tout est possible." A savoir le recrutement, en un été, de Lionel Messi, Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma, Georginio Wijnaldum et Achraf Hakimi. Une déclaration surprenante de la part de Jean-Pierre Papin, consultant pour beIN Sports, propriété du Qatar et dont le conseil d'administration est mené par Nasser Al-Khelaïfi.

"Un casse-tête de contrecarrer à la fois Messi, Neymar et Mbappé

Le Ballon d’Or 1991, qui sera honoré dimanche soir au Vélodrome pour fêter les 30 ans de sa distinction, a aussi exprimé sa satisfaction de voir Lionel Messi en Ligue 1. "Pour le championnat de France, c’est magnifique, ce sera l’un des plus suivis au monde et le coup de projecteur est parfait", a-t-il reconnu. En Argentine, on prévoit déjà de regarder le Paris Saint-Germain chaque semaine.

Surtout, Papin assure que même si le PSG est en train de se construire une vraie armada, le suspense ne sera pas complètement enterré. "Pour les empêcher de gagner, ce sera dur, mais Lille l’a fait. Les surprises peuvent arriver", assure-t-il, avant de reconnaître que "ce sera un casse-tête que de contrecarrer à la fois Messi, Neymar et Mbappé." Personne n’osera le contredire.