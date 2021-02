OM en direct: "On ne laissera jamais faire Eyraud", prévient Samia Ghali

"Je pense que le problème de McCourt, c’est qu’il n’est pas venu faire du sport. Il est venu faire des affaires. Sauf que, ou on vient faire du sport, ou on vient faire des affaires. Mais on ne peut pas faire les deux à la fois. Quand on vient faire du sport, on ne vient pas faire de l’immobilier à côté, ça n’existe pas. A Marseille, ça ne marchera pas. Il a pensé que l’OM allait lui permettre de faire de l’immobilier à côté. (McCourt prépare-t-il une vente ?) Je ne suis pas dans la confidence. Mais il vaut mieux qu’il comprenne une chose, c’est que vente ou pas, il ne peut pas le faire au détriment des supporters et de la ville de Marseille."