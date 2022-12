OM: encore deux absents à l'entraînement collectif avant Marseille-Toulouse

A la veille de la réception de Toulouse au Velodrome, le groupe de l'OM est presque au complet après la pause de la Coupe du monde. Mattéo Guendouzi est resté en salle, alors que Gerson (en instance de départ) s'entraîne en marge du groupe.

Tout le monde est sur le pont ou presque du côté de la Commanderie. Après une pause de quelques jours en raison du Mondial, Igor Tudor peut enfin compter sur pratiquement tous ses joueurs.

De retour de la Coupe du monde, Mattéo Guendoui est resté en salle, au contraire d'Eric Bailly, qui a retrouvé ses partenaires. Il a profité de la pause coupe du monde pour suivre un programme spécifique pour soigner et renforcer sa cuisse. Il s'était blessé face au PSG le 16 octobre, avant de rechuter après seulement neuf minutes face à Tottenham début novembre. Revenu en début de semaine, Jordan Veretout a participé à la séance collective. Il devrait postuler pour affronter Toulouse ce jeudi.

Mathématiquement, même Gerson est opérationnel. Parti au Brésil alors qu'il pensait rejoindre Flamengo, il a fait son retour à Marseille en attendant de voir si la situation se décante pour lui. En attendant, il s'entraîne en marge du groupe professionnel. Il est souvent convoqué à des horaires différents.

Le vice-président de Flamengo est sorti du silence

Gerson avait déjà fait ses adieux à ses coéquipiers de l'OM en novembre dernier. Pour autant, le milieu brésilien est toujours sous contrat avec le club phocéen, où il est lié jusqu'en 2026. Malgré l'intérêt de Flamengo, rien n'a été sgné, et le joueur a donc été invité à regagner la côte méditéranéenne pour s'entraîner.

Vice-président du club brésilien, Marcos Braz a évoqué une "situation très difficile", selon des propos relayés par UOL. "Il y a le désir du joueur, du manager et de Flamengo. On respecte Marseille, qui était notre partenaire lorsque nous avons vendu le joueur - l'OM avait acheté Gerson à Flamengo contre 20 millions d'euros en juillet 2021 -. Calmement, voyons si nous pouvons structurer ce contrat", a ajouté le dirigeant, confirmant l'intérêt. En attendant, Gerson est toujours un joueur de l'OM et Igor Tudor peut très bien faire appel à lui s'il le désire.