OM: Guendouzi raconte son coup de foudre "indescriptible" pour Marseille

Auteur d'une première partie de saison plus qu'aboutie, Mattéo Guendouzi se régale à l'OM, où il a tout de suite été adopté par les supporters. Dans une interview à La Provence ce samedi, le jeune milieu de terrain raconte son amour naissant pour ce club.

De Titi parisien à chouchou du Vélodrome. Arrivé à l’OM l’été dernier en provenance d’Arsenal, Mattéo Guendouzi semble avoir trouvé l’environnement parfait pour s’épanouir. Son caractère bouillonnant, sa science tactique et son efficacité ont tout de suite séduit l’exigeant public marseillais. Devenu à 22 ans un des hommes de base de Jorge Sampaoli, qui ne le fait presque jamais souffler (27 matchs disputés cette saison), il a été adopté par un club et une ville où il se sent à sa place. Un coup de foudre réciproque.

"C’est le terme approprié, c’est ce que je vis depuis le premier jour où j’ai signé ici, confie-il ce samedi dans les colonnes de La Provence. J’espère le vivre de nombreuses années encore. Mes partenaires et le peuple marseillais m’ont très bien intégré, je le ressens à chaque match et dans la vie de tous les jours, quand je fais les magasins ou vais au restaurant. Je reçois beaucoup de félicitations, d’amour. Ce sont des moments extraordinaires. Je mesure la chance que j’ai d’être ici."

Après avoir connu une période compliquée à Arsenal, où Mikel Arteta l’avait écarté de l’équipe première pour sanctionner un geste d’humeur qu’il avait eu envers Neal Maupay lors d’un match contre Brighton en juin 2020, Guendouzi avait été envoyé au Hertha Berlin. Un prêt salvateur qui lui a permis de reprendre confiance et d’enchaîner à Marseille.

"Je le ressens dans mon cœur"

"Je n’ai jamais pris autant de plaisir depuis je joue au foot, que ce soit à l’entraînement ou en match", dit-il dans La Provence, allant même jusqu’à parler d’un lien "indescriptible" avec ce club. "Je le ressens dans mon cœur. Il faut le vivre. Il n’y a qu’à Marseille où tu sens que toute la ville est derrière le club. Tu gagnes le dimanche, tout le monde est heureux le lendemain et ça dure jusqu’au match suivant. En cas de défaite, la ville s’éteint", poursuit le jeune milieu de terrain, bien parti pour s’inscrire dans la durée à l’OM puisque son option d’achat, estimée à un peu plus de 11 millions d’euros, sera automatiquement levée en cas de maintien en Ligue 1.

Dans cette interview, Guendouzi raconte aussi le chambrage auquel il a eu droit lors de son arrivée à Marseille, lui qui a signé sa première licence au PSG à l’âge de six ans. "Des anciens partenaires du PSG, avec qui j’ai joué très jeune, ont rigolé, s’amuse-t-il. Chacun fait sa route, on peut tous se retrouver en championnat, en coupe d’Europe ou en équipe de France. Puis ils m’ont félicité d’avoir fait ce super choix. Avant d’arriver, j’ai discuté avec beaucoup d’amis. Tous m’ont dit que ce club était fait pour moi et que j’allais y faire de très belles choses." Ils avaient vu juste.