OM: Kamara n'exclut pas un départ

Performant cette saison malgré les prestations mitigées de l'OM, Boubacar Kamara peut s'attendre à être très courtisé cet été. Sous contrat jusqu'en 2022, le jeune milieu défensif a parlé de son avenir ce jeudi.

Il sera assurément l'un des éléments marseillais les plus convoités l'été prochain. Devenu incontournable à l'OM, considéré même comme "le meilleur joueur de Ligue 1" par son coéquipier Alvaro Gonzalez, Boubacar Kamara arrivera à un premier tournant de sa jeune carrière. A 21 ans, fera-t-il le choix de poursuivre sa progression au sein de son club formateur ? Ou voudra-t-il changer d'air après une saison mouvementée à Marseille ?

"J'aimerais bien finir la saison, il reste cinq matchs. Puis me poser cet été et réfléchir pour la suite. Ce qui peut me convaincre de rester ? C'est plus le projet sportif, ça fait quatre ans que je suis en pro, j'ai un peu tout vécu ici. Le projet sportif me fera prendre ma décision. Je reste concentré sur les matchs restants, on se posera tous et on réfléchira", a-t-il indiqué ce jeudi en conférence de presse. Sous contrat jusqu'en 2022, le jeune milieu défensif français se sent-il prêt pour un départ à l'étranger ?

"Je suis prêt à aller n'importe où avec ce que j'ai vécu à l'OM"

"Je ne sais pas parce que je suis ici depuis tout petit. Cette sensation de partir je ne l'ai jamais ressentie. Mais je pense que je suis prêt à aller n'importe où avec ce que j'ai vécu à l'OM", a-t-il répondu. Une chose est sûre, l'absence de Ligue des champions la saison prochaine pour l'OM n'entrera pas dans sa réflexion. "Au vu de cette saison, on savait très bien qu'on n'allait pas la faire. Il y a quatre équipes devant. Ce n'est pas la Ligue des champions qui me posera problème pour resigner ou pas."

Actuels sixièmes de Ligue 1, Kamara et les Marseillais auront rendez-vous vendredi à Reims (21h) pour tenter de décrocher une deuxième victoire de suite et repasser provisoirement devant le RC Lens dans la course à la Ligue Europa.