OM: McCourt aussi s'oppose à la Super League

Propriétaire de l'OM, Frank McCourt se dit publiquement opposé à la Super League. L'homme d'affaires américain estime que ce projet n'est pas conforme à la culture du sport en Europe.

L'Olympique de Marseille, aussi, dit non. Près de 48 heures après l'officialisation de la Super League, toutefois déjà fragilisée par des désistements en cascade, Frank McCourt a pris la parole mardi soir pour exprimer son opposition à ce projet de compétition européenne semi-fermée. Le propriétaire américain n'a pas seulement communiqué sur le plan personnel, mais aussi au nom de l'OM.

"Nous tous, à l'Olympique de Marseille, nous nous opposons fermement aux propositions formulées par quelques clubs pour créer une Super Ligue européenne", a ainsi déclaré Frank McCourt dans un communiqué.

McCourt prône le respect de la culture européenne

L'ancien propriétaire de la franchise des Dodgers de Los Angeles en baseball a mis en avant son expérience pour défendre son opinion: "En tant qu'Américain ayant eu le privilège d'être dirigeant et propriétaire de clubs sur les deux continents, j'ai appris que la culture du sport en Europe est très différente de celle des États-Unis et qu'elle doit être respectée. En Europe, le système n'est pas fondé sur la centralisation du pouvoir et la gratification entre les mains de quelques-uns".

"Bien sûr, nous devons trouver un modèle qui soit durable et cela nécessite des changements. C'est l'effort entrepris par l'UEFA, que nous soutenons", a ajouté Frank McCourt, qui s'aligne donc sur la position défendue par le Paris Saint-Germain et l'Olympique Lyonnais.

Aucun club français ne compte parmi les douze fondateurs de la Super League. Néanmoins, selon les informations de l’AFP, au moins deux équipes françaises étaient espérées par les organisateurs. Approché, le PSG a choisi de rester fidèle à l'UEFA et à la Ligue des champions.