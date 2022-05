OM: l'avertissement de Sampaoli en cas de qualification pour la Ligue des champions

L’entraîneur de l’OM Jorge Sampaoli a évoqué son avenir à la tête du club marseillais, sans doute lié à une éventuelle qualification en Ligue des champions. Une compétition qu’il veut disputer pleinement, et pas uniquement "pour de l’argent".

"Si on veut jouer la Ligue des champions seulement pour passer inaperçu, ce n’est pas logique. Il faut savoir quelle type d’équipe on peut avoir pour représenter le club dans ce type de compétition". Si la qualification pour la plus belle des coupes d’Europe n’est pas encore assurée pour l’OM, son entraîneur Jorge Sampaoli se tourne déjà sur la saison prochaine et une éventuelle participation du club à la Ligue des champions.

"Pourquoi on veut jouer dans cette compétition?"

Interrogé en conférence de presse sur son avenir sur le banc phocéen, le coach argentin répond qu’il ne "sait pas" avant d'évoquer longuement la compétition continentale, comme si son avenir dépendait des ambitions européennes de l’OM. "La réalité est aujourd’hui de savoir est-ce qu’on veut la Ligue des champions pour de l’argent ou pour être compétitif? interroge-t-il. C'est important de savoir pourquoi on veut y être, il faut être clair, sincère, on ne doit mentir à personne. C’est plus important que le projet pour l’entraîneur ou le président. Pourquoi on veut jouer dans cette compétition? Pourquoi on se marque cet objectif?"

"Au club d'être sincère"

Pour Sampaoli, "l’objectif est à fixer" en Ligue des champions. "Être là pour 4-6 matchs et stop ou appartenir à cette compétition? poursuit-il C’est aussi quelque chose de très important. Au club d’être sincère à ce niveau-là". Sous contrat jusqu’en 2023, il réclame à demi-mot vouloir des garanties avant d’amener éventuellement le club sur la route de la coupe aux grandes oreilles, avant la dernière rencontre de la saison contre Strasbourg ce samedi.

"Je sais très bien que l’Olympique de Marseille est un club très médiatique, avec une énorme popularité, note l’entraîneur. Il faut que les ressources soient en accord avec les capacités du club". Avant d’appeler le club à "appartenir" à la compétition, en s’appuyant sur l’échec de la dernière participation pour éviter de reproduire pareille désillusion.

Sampaoli fait le parallèle avec l'échec de l'automne 2020

"Si on n’est pas clair et qu’on se voit mieux que ce que l’on est, cela apporte une pression. Si l’objectif est plus économique, cela apporte une pression qui n’a pas lieu d’être, prévient-il. C’est ce qu’il s’est passé lors de la dernière compagne de Ligue des champions de l’Olympique de Marseille qui a été très difficile pour le club. C’était triste de voir ça". À l’automne 2020, le club avait terminé dernier de son groupe (Manchester City, Porto, Olympiakos) avec une toute petite victoire en 6 matchs et deux buts marqués, sur penalty. "Les 60.000 personnes seront toujours là au stade Vélodrome. L’équipe, l’entraîneur, les présidents et les propriétaires doivent suivre". Le message de Jorge Sampaoli pour ses dirigeants est passé.