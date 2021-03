OM: la mise au point de Payet sur ses relations avec Thauvin

Dimitri Payet a démenti les accrochages avec Florian Thauvin au coeur d'un hiver marseillais compliqué. Il convient toutefois ne pas entretenir une grande proximité avec son coéquipier.

En plein coeur d'un mois de janvier de crise, les relations tendues entre Dimitri Payet et Florian Thauvin avaient filtré. André Villas-Boas, alors en poste, avait imagé l'entente fluctuante entre les deux stars. "Je ne pense pas qu’ils passeront leurs vacances ensemble, avait-il souri. Mais le plus important c’est l’OM. Ils ont joué beaucoup d’années ensemble, je ne suis pas ici pour effacer leur histoire au club, qui est plus longue que la mienne, mais le plus important c’est qu’ils aident l’OM à atteindre ses objectifs."

"Je pars avec certains (joueurs en vacances), peut-être pas avec Flo"

Présent en conférence de presse ce mardi, Payet a tempéré les tensions avec Thauvin alors que son entente con coéquipier ne saute pas aux yeux sur le terrain. "Si mes souvenis sont bons, à l'époque du coach Garcia, quand Payet et Thauvin étaient sur le terrain (entre janvier 2017 et 2019), c'était plus de deux points par match, rappelle-t-il. Aujourd'hui, le ratio est inférieur à ça. Cette saison, on gagne peut-être moins ensemble. Mais ça ne montre aucun problème vers lequel tu (le journaliste ayant posé la question) veux m'emmener."

Le tout dit dans un sourire malicieux, Payet ayant compris qu'il n'échapperait pas à une question sur sa relation avec le champion du monde 2018. "Est-ce que toi tu pars avec tout tes collègues de travail en vacances?, a-t-il rétorqué au journaliste qui l'interrogeait. C'est pareil pour nous. Je pars avec certains, peut-être pas avec Flo mais avec d’autres. Il n’y a pas eu tout ce qui s’est dit, écrit, débattu."

Des rancoeurs sur la renégociation de Payet

"On a retrouvé quelque chose, c'est l'unité, et c’est lié aux résultats du moment, poursuit-il. Même si ce ne sont pas que des victoires, on retrouve de bonnes choses. On continue à travailler ensemble malgré tout ce qui passe autour, on arrive à être concentrés et tous dans le même projet, c'est-à-dire gagner des matchs. Seules des victoires pourront nous sortir de cette mauvaise passe."

Lors de leur premier passage en commun à Marseille (2013-2015), Payet et Thauvin avaient tissé des liens un peu conflictuels. Depuis le retour de Payet au club en janvier 2017, la situation était stable entre les deux hommes jusqu'à ce que certaines rancoeurs éclatent à nouveau courant janvier, notamment autour de la renégociation du contrat de Payet l'été précédent, comme le confiait RMC Sport. Lors d'une réunion tenue après la défaite à Nîmes, Payet avait reproché son comportement individualiste et ses faibles efforts sur le repli défensif. Thauvin aurait alors pointé du doigt son manque d'exemplarité sur l'aspect physique.