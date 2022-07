OM: la nouvelle demande d’Eyraud pour révolutionner le football

Sur son compte Twitter, l’ancien président de l’OM, Jacques-Henri Eyraud, a répondu à l’initiative du club de Cologne, qui a installé une caméra sur des joueurs en match amical. Le dirigeant phocéen appelle à ce que le football suive les autres sports sur le "progrès technologique".

Jacques-Henri Eyraud donne de ses nouvelles, et propose une nouvelle innovation dans le monde du football. L’ancien président de l’OM a réagi sur son compte Twitter à l'initiative du FC Cologne, qui a installé une caméra sur ses joueurs Timo Hübers et Yim Lemperle lors du match amical contre l'AC Milan, ce qui a donné des images impressionnantes.

"Un village peuplé d’irréductibles gaulois résiste encore et toujours à l’envahisseur"

"Nous sommes en 2022 après Jésus Christ, narre Eyraud en réponse à la vidéo. Tout le sport est submergé par le progrès technologique. Tout? Un village peuplé d’irréductibles gaulois résiste encore et toujours à l’envahisseur". Après l’ironie, il propose des solutions pour remédier à ce prétendu retard qu’a pris le football: "Diffusion des échanges entre arbitres et joueurs, bodycams, etc… Qu’attendons-nous?"

Après avoir quitté la présidence du club en février 2021, l’entrepreneur a toujours un rôle au sein du club marseillais, puisqu’il est le vice-président de son conseil de surveillance. Concrètement, il représente l’OM dans les instances. Un poste qui lui permet aussi de conserver sa place au sein du conseil d’administration de la LFP.

En 2019, Eyraud proposait des buts qui comptent double

Cette prise de position n'est pas une première pour Jacques-Henri Eyraud. Alors président de l’OM, il avait essuyé une vague de critiques lorsqu’il avait proposé une drôle d'idée lors d’un sommet des start-up en avril 2019. "Pourquoi FIFA propose aujourd’hui qu’un but mis en dehors de la surface, rapporte deux points? Pourquoi cela ne pourrait pas être le cas dans la vie réelle?", s’était-il avancé, en prenant l’exemple d’un mode de jeu proposé par le célèbre jeu vidéo.

Plus tôt, il avait émis au cours d'une conférence en 2018 l'idée d'une Superleague européenne avant le projet lancé en avril 2021 par plusieurs cadors du Vieux Continent. Eyraud avait également évoqué des "genoux en titane", des "ligaments synthétiques" ou des puces auditives permettant aux joueurs d'éviter les blessures et de mieux entendre leur coach. Parmi ses autres suggestions, une séance de tirs au but en cas de match nul ou un point bonus en cas de victoire avec trois buts d'écart.