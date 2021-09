OM-Lens: ça a chauffé entre Guendouzi et Gerson

Au moment du deuxième but lensois, les Marseillais Mattéo Guendouzi et Gerson se sont vivement expliqués. Le Brésilien a ensuite tenu à consulter son capitaine Dimitri Payet, juste avant la reprise du jeu.

Le début de match compliqué de l'OM a entraîné de la tension dans les rangs marseillais, ce dimanche soir au Vélodrome. Alors que le RC Lens venait de marquer le but du 2-0 sur un chef-d'oeuvre de Frankowski (27e), quelques minutes le premier but marqué par Sotoca sur penalty (9e), les esprits se sont échauffés au sein du milieu de terrain olympien.

Payet, Gueye et Balerdi s'en mêlent

Matteo Guendouzi et Gerson se sont invectivés pendant de longues secondes, selon les images capturées par Prime Video et diffusées après le coup de sifflet final. Pape Gueye a dû intervenir pour écarter la recrue brésilienne, finalement calmée après avoir discuté avec Dimitri Payet dans le rond central. Leonardo Balerdi est également venu pour tenter de raisonner son coéquipier.

La rencontre a pu reprendre sans signe d'animosité entre les deux hommes. Le capitaine marseillais s'est à nouveau chargé de faire redescendre la tension en inscrivant un doublé sur coups de pied arrêtés, venant soulager le Vélodrome et ses partenaires. Ce qui n'a toutefois pas empêché le troisième but lensois en seconde période et la première défaite de l'OM cette saison.

Gerson peine encore à convaincre

En fin de rencontre, Gerson est sorti sous les sifflets de son public. La recrue brésilienne n'a pas encore convaincu ses supporters depuis son arrivée cet été, malgré son but face à Saint-Etienne. En première période ce dimanche, il avait notamment buté sur un énorme Leca, entre les deux buts de Payet.