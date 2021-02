OM: le beau message d’adieu de l’Atlético Mineiro à Sampaoli

L’Atlético Mineiro a officiellement confirmé le départ de Jorge Sampaoli. Le coach argentin dirigera un dernier match ce jeudi face à Palmeiras. Avant de rejoindre très certainement le banc de l’OM, avec lequel il s’est mis d’accord pour un contrat jusqu’en 2023.

C’est une histoire qui se termine un peu dans la confusion. Mais l’Atlético Mineiro n’en tient pas rigueur à Jorge Sampaoli. Officiellement, en tout cas. Le club brésilien a confirmé ce mardi dans un communiqué le départ de son entraîneur de 60 ans. En saluant le travail qu’il a effectué depuis son arrivée à Belo Horizonte en mars 2020.

"Jorge Sampaoli a joué un rôle important dans le développement de l’Atlético grâce à sa discipline, son esprit et son énorme capacité de travail, explique l’actuel 3e du championnat brésilien derrière Flamengo et le Sporting Club Internacional. O Galo (le surnom de l’Atlético Mineiro, ndlr) remercie le remercie et lui souhaite du succès pour la suite. C’était un honneur de vous avoir comme technicien pendant près d’un an."

"Nous avons essayé de vous rendre heureux"

L’ancien sélectionneur de l’Argentine et du Chili avait lui-même annoncé la fin de son aventure quelques heures plus tôt. "Je tiens à remercier tout le club, a-t-il écrit dans un communiqué. Les joueurs aussi pour leur engagement. Tous les employés de l'institution, pour avoir donné leur âme à ce projet. Aux dirigeants, pour nous avoir donné de bonnes conditions pour pouvoir travailler. À la ville, pour nous avoir si bien traités."

Sampaoli en a profité pour défendre son bilan: "2020 a été une année difficile pour l'humanité. Nous avons essayé d'être créatifs et nous avons voulu constituer une équipe qui, lorsque vous allumez la télévision, vous fera oublier la tristesse pendant un certain temps. Nous n'avons pas seulement cherché à gagner: nous avons essayé de vous rendre heureux. Il n'y a pas eu un seul jour à l'Atlético Mineiro où nous avons abandonné notre idée du football. Cette équipe a eu le courage de jouer à domicile et à l'extérieur comme si c'était la même chose".

Un accord avec l’OM jusqu’en 2023

Suspendu après son coup de sang contre l’arbitre du match face à Recife, lors duquel il est entré sur la pelouse avant de se faire exclure, l’ex-entraîneur du FC Séville dirigera sa dernière rencontre en tribunes, ce jeui face à Palmeiras. Il devrait débarquer ensuite à Marseille. Après plusieurs semaines de discussions, Sampaoli a trouvé un accord total avec l’OM sur la base d’un contrat jusqu’en 2023. Il devrait être intronisé rapidement pour prendre la succession d’André Villas-Boas. Et ainsi mettre fin à l’intérim de Nasser Larguet, entamé il y a maintenant un mois et demi.