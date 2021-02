OM: Sampaoli annonce son départ de l’Atlético Mineiro

Attendu à Marseille où il devrait devenir le nouvel entraîneur de l'OM, l'Argentin Jorge Sampaoli a annoncé ce lundi son départ de l'Atlético Mineiro (Brésil). Il dirigera son dernier match jeudi.

Le très probable futur entraîneur de l’OM Jorge Sampaoli annonce la fin de son aventure avec l’Atlético Mineiro. "La fin est arrivée. Jeudi sera le dernier match", déclare-t-il ce lundi dans une lettre adressée au club brésilien et à ses supporters. "Je tiens à remercier tout le club, poursuit-il. Les acteurs pour leur engagement. Tous les employés de l'institution, pour avoir donné leur âme à ce projet. Aux dirigeants, pour nous avoir donné de bonnes conditions pour pouvoir travailler. À la ville, pour nous avoir si bien traités."

Sampaoli à l'OM jusqu'en 2023

"2020 a été une année difficile pour l'humanité. Nous avons essayé d'être créatifs et nous avons voulu constituer une équipe qui, lorsque vous allumez la télévision, vous fera oublier la tristesse pendant un certain temps. Nous n'avons pas seulement cherché à gagner: nous avons essayé de vous rendre heureux. Il n'y a pas eu un seul jour à l'Atlético Mineiro où nous avons abandonné notre idée du football. Cette équipe a eu le courage de jouer à domicile et à l'extérieur comme si c'était la même chose", s’est réjoui Sampaoli, tout en espérant que son héritage perdure après son départ.

Suspendu après un coup de sang qui lui a valu une expulsion, Jorge Sampaoli ne sera pas sur le banc pour son prochain et dernier match avec l’équipe brésilienne de l’Atlético Mineiro face à Palmeiras. Cela n’empêchera pas pour autant d’être au stade, même suspendu. Le technicien argentin pourra ensuite rejoindre Marseille.

L'OM et Sampaoli ont trouvé un accord pour un contrat jusqu’en 2023. Après la mise à pied d’André Villas-Boas et alors que Nasser Larguet assure l’intérim, l’ancien sélectionneur du Chili et de l’Argentine va devenir le prochain coach du club phocéen. Il ne manque plus que la signature. Et elle ne devrait plus tarder.