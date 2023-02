OM-PSG: Niang invite Marseille à "ne pas avoir peur de Paris", même avec Mbappé

Mamadou Niang partagé ce jeudi son excitation avant le Classique entre l'OM et le PSG, dans le cadre de la 25e journée de Ligue 1 dimanche. L'ancien attaquant et capitaine marseillais se veut confiant pour le choc au sommet du championnat.

Ancien capitaine et joueur emblématique de l’Olympique de Marseille, Mamadou Niang a partagé son optimisme avant le Classique prévu dimanche soir face au PSG. Victorieux du rival parisien en Coupe de France (2-1), les Phocéens peuvent encore marquer les esprits avec un nouveau succès en Ligue 1. Surtout, une victoire leur permettrait de revenir à seulement deux longueurs de Paris.

"J’étais au stade pour ce match. C’était vraiment le bon moment pour battre cette équipe de Paris. L’absence de Kylian Mbappé, qui aurait donné énormément de fil à retordre à l’OM, a vraiment joué en faveur des Marseillais, a noté l’ex-attaquant sénégalais pour le site de la Ligue 1. Ils ont pu presser en avançant et mettre beaucoup d’impact physique sur les joueurs parisiens. Cela a donné un bon match. Paris a fait un bon match aussi malgré ses absents mais la victoire était méritée pour l’OM."

Niang: "Marseille aura toutes ses chances"

Contrairement au duel en Coupe de France, Kylian Mbappé sera bel et bien présent sur le terrain. La présence de l’attaquant tricolore risque d’inciter les joueurs de l’OM à une plus grande prudence. En particulier pour gérer la profondeur et les appels de la star du PSG dans le dos des défenseurs phocéens. Mais le retour du buteur de 24 ans ne doit pas empêcher de jouer le Marseillais selon Mamadou Niang.

"Déjà, il faut qu’ils entrent dans le match avec le même état d’esprit. Il ne faut pas avoir peur de jouer contre cette équipe de Paris, a encore analysé le Sénégalais. Monaco l’a aussi montré la semaine suivante en étant capable de jouer. Marseille doit s’en inspirer. C’est vrai qu’avec Kylian Mbappé, ce sera un match totalement différent, où il va falloir laisser moins d’espace dans le dos de la défense et presser un peu moins haut. Mais Marseille aura toutes ses chances car c’est une équipe qui a du cœur, qui se donne à fond et qui joue."