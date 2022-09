OM: "Le foot est de plus en plus un business", Tudor résigné face aux calendriers démentielles

Présent en conférence de presse ce jeudi, à la veille du déplacement de l’Olympique de Marseille à Angers (vendredi à 21h), Igor Tudor a été invité à commenter le rythme démentiel imposé aux équipes de football.

Onze rencontres d’ici le 13 novembre prochain et la pause imposée par le Mondial qatari. Ce vendredi, à Angers (9e journée de Ligue 1, 21h), l’Olympique de Marseille débute un marathon qui va obliger les hommes d’Igor Tudor à jouer deux matchs par semaine - sans aucune exception - pendant un mois et demi. Invité à commenter ce calendrier démentiel, le technicien croate a reconnu que le football était de plus en plus rongé par les logiques économiques… tout en faisant comprendre qu’il était résigné.

Tudor: "C'est quelque chose qu'on doit accepter"

"Non, je ne suis pas énervé. Tout ce que je peux faire, c’est le commenter, car j'appartiens quand même à ce sport, a lancé le coach olympien. Tout entraîneur dans le monde a le même avis que moi. Je ne peux pas changer ça tout seul. Le foot est de plus en plus un business mais c'est quelque chose qu'on doit accepter quand on en fait partie."

Pour ce retour de trêve internationale, Tudor peut néanmoins compter sur un groupe quasiment au complet. "Tout le monde est disponible à part Nuno Tavares (suspendu pour accumulation de carton jaune, ndlr)”, a indiqué Tudor face aux médias ce jeudi. Eric Bailly, absent à cause d’une blessure musculaire lors de la dernière journée de Ligue 1 contre le Stade Rennais, sera donc disponible pour le déplacement en Anjou.